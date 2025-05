Erice, Toscano cambia la Giunta: lascia Mauro, entra Milana. Mannina attacca: “Bottega, non Comune”

06/05/2025 12:42:00

Cambio in Giunta a Erice. La sindaca Daniela Toscano ha nominato l’attuale consigliere comunale Vito Milana nuovo assessore dell’Amministrazione Municipale, in sostituzione dell’uscente Gianvito Mauro, architetto e già vicesindaco, che lascia l’incarico dopo quasi otto anni di presenza continuativa nell’esecutivo.

Il provvedimento è stato formalizzato oggi con il decreto sindacale n. 22. Milana ha prestato giuramento davanti al segretario generale del Comune, Caterina Pirrone, e nei prossimi giorni la prima cittadina procederà con un ulteriore atto per assegnare al neoassessore le deleghe operative e individuare il nuovo vicesindaco.

La nomina arriva in un momento delicato per la sindaca Toscano, che nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare un clima politico sempre più teso, con una maggioranza divisa dopo le recenti votazioni in Consiglio comunale sulla gestione dei siti culturali e il rinvio della delibera sulla TARI. Un contesto che fa leggere l’ingresso di Milana anche come un tentativo di ricompattare la coalizione di governo.

Parole di grande stima sono state rivolte all’assessore uscente dalla sindaca Toscano: “Voglio ringraziare l’amico Gianni Mauro per il preziosissimo lavoro svolto al mio fianco nei quasi otto anni in cui ha rivestito ininterrottamente la carica di assessore. Con il suo lavoro silenzioso è stato una colonna portante della mia amministrazione, sempre disponibile, competente e leale. Sarebbe interminabile l’elenco dei progetti e dei finanziamenti intercettati grazie a lui. A Gianni il mio più sincero ringraziamento, e a Vito Milana un grosso in bocca al lupo per questo nuovo incarico”.

Ma l’avvicendamento non è passato inosservato tra i banchi dell’opposizione. La consigliera Simona Mannina, da sempre critica verso l’amministrazione Toscano, ha commentato duramente la nomina: “Ente Locale o Bottega? Continua la mercificazione della politica con lo scambio di poltrone. Così si ricompatta la maggioranza”.

L’uscita di scena di Mauro, uno degli assessori più longevi della giunta ericina, segna quindi un passaggio significativo nella fase finale del secondo mandato di Toscano. Resta ora da vedere se l’ingresso di Milana riuscirà a portare nuova stabilità politica o se, al contrario, le tensioni interne continueranno a farsi sentire nei prossimi mesi.