Paceco piange Baldo Mulè, vigile urbano e cronometrista: “Un esempio di dedizione e onestà”

06/05/2025 15:12:00

Paceco si stringe nel dolore per la scomparsa di Baldo Mulè, ispettore della Polizia Municipale, deceduto improvvisamente il 6 maggio 2025. Aveva dedicato la sua vita al servizio della comunità, distinguendosi per impegno, correttezza e umanità. Aveva anche un ruolo di riferimento nell’associazione cronometristi di Trapani, prestando la sua professionalità alle manifestazioni sportive del territorio.

“Ciao caro amico e collega validissimo. Rimarrai sempre nel mio cuore. Riposa in pace”, scrive Giuseppe D’Alessandro, comandante della Polizia Municipale di Paceco. E non è l’unico. Sono tanti i messaggi di affetto e stima che si stanno moltiplicando in queste ore, a testimonianza della profonda traccia lasciata da Baldo nella sua città.

Il Sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, ha voluto esprimere a nome dell’Amministrazione e del Consiglio comunale “profondo dolore per la perdita di un caro e stimato collega e amico”, ricordando la lunga carriera dell’ispettore Mulè, “segnata dalla passione per il lavoro, la discrezione e l’onestà intellettuale. La sua scomparsa lascia un vuoto nella nostra comunità e nel nostro ente”.

La salma è esposta presso la struttura Funeral Home Incandela in via Sanseverino 62, a Trapani. I funerali si terranno mercoledì 7 maggio alle ore 9:00 presso la Chiesa Madre di Paceco.

Baldo Mulè era una figura riservata ma presente, un uomo che ha incarnato valori oggi sempre più rari: senso del dovere, rispetto delle regole e profondo attaccamento alla comunità. Il suo contributo silenzioso ma essenziale resterà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto.