E' morto l'ex consigliere comunale di Erice Peppe Alastra

15/12/2025 10:23:00

Si è spento Peppe Alastra, figura storica del socialismo trapanese, militante appassionato e uomo profondamente legato alla politica come stile di vita prima ancora che come impegno pubblico. A ricordarlo con parole cariche di affetto e memoria è l’ex deputato regionale Nino Oddo, che con Alastra ha condiviso un lungo tratto di vita personale e politica.

«Quando perdi il migliore amico nella vita perdi un pezzo di te stesso», scrive Oddo. Un legame nato sui banchi di scuola e cresciuto dentro la sezione socialista del centro storico di Trapani, la Morandi di via Mancina. Era lì che, sedicenni, Alastra e Oddo muovevano i primi passi nel Partito socialista, insieme a un gruppo di studenti del Ragioneria, ispirati da docenti come Pietro Genovese e Gaspare Scarcella. Da quel momento, racconta Oddo, non si sono più fermati.

Compagni di scuola, compari d’anello, amici fraterni: Oddo ha battezzato la primogenita di Peppe Alastra e con lui ha condiviso ogni stagione politica, dalle campagne elettorali ai congressi, dalle vittorie alle sconfitte. Alastra era al suo fianco nella prima candidatura a Erice, quando entrambi avevano appena diciott’anni, e poi ancora quando Oddo fu eletto consigliere comunale a 23 anni e successivamente deputato all’Ars. In quel passaggio, Peppe Alastra ne raccolse il testimone in Consiglio comunale, dove fu eletto per due legislature, sfiorando la terza per una manciata di voti.

Il loro sodalizio proseguì anche a Palermo, dove Alastra seguì Oddo come collaboratore nella segreteria parlamentare. Un rapporto che non si è mai interrotto, neppure quando la malattia ha iniziato a colpirlo in modo sempre più duro. «Sempre presente nel partito», sottolinea Oddo, «anche quando la malattia iniziò a colpirlo, sempre più pesantemente».

Peppe Alastra lascia la moglie Concetta, che lo ha assistito con amore fino alla fine, e due figlie, Simona e Claudia. Ma lascia anche – come scrive Oddo – «un modo di interpretare il socialismo che per lui è stato uno stile di vita»: fatto di militanza quotidiana, di lealtà, di amicizia e di una politica vissuta come impegno collettivo e umano, prima ancora che come ruolo istituzionale.