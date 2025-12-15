Marsala, lutto per la scomparsa di Santoro Caradonna

15/12/2025 08:55:00

Si è spento all’età di 80 anni Santoro Caradonna, nato a Marsala il 6 marzo 1945 e deceduto nella sua città il 13 dicembre 2025. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i familiari e quanti lo hanno conosciuto e stimato.

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 11:00 di lunedì 15 dicembre; successivamente, dalle ore 12:00, la salma sarà trasferita presso la propria abitazione in Contrada Rakalia a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 16:30 presso la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, in Contrada Santi Filippo e Giacomo.



La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.