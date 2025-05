Marsala: "In via Istria siamo stati abbandonati, viviamo nel degrado"

07/05/2025 08:40:00

“Siamo stati abbandonati, viviamo nel degrado assoluto”. È questo l’allarme lanciato dalla signora Rosa, residente nel quartiere popolare di via Istria, a Marsala. Con una lettera dai toni accorati, la signora denuncia lo stato di abbandono in cui versa la zona da almeno quattro anni.

“Le erbacce sembrano una foresta, i topi sono grandi quanto conigli, e li troviamo anche nei balconi. Molte persone si sono ammalate – scrive Rosa – chi soffre di problemi respiratori, chi è in dialisi. È una situazione fuori dalla normalità”.

"Siamo stati completamente abbandonati dall’amministrazione comunale e dal nostro sindaco, Massimo Grillo - scrive la signora -. Da circa quattro anni, cioè da quando è stato eletto il sindaco, viviamo una situazione davvero critica. È una situazione fuori da ogni normalità. Abbiamo fatto tante richieste per far pulire il nostro quartiere popolare, ma nessuno è mai intervenuto. Siamo arrivati al punto che alcuni di noi sono costretti a lasciare le proprie case per colpa di topi, zanzare. Non riusciamo più nemmeno a respirare per l’odore. Chiedo gentilmente che l’amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Massimo Grillo, intervengano al più presto. Non possiamo più vivere così".

Nonostante le numerose richieste di intervento, gli abitanti riferiscono di non aver mai ricevuto risposta dalle autorità.

La denuncia della signora Rosa è un grido d’allarme che merita attenzione. I cittadini del quartiere chiedono un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per restituire dignità e sicurezza a un quartiere dimenticato.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it