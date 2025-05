07/05/2025 09:24:00

Buongiorno24 del 7 maggio 2025. Di cosa parliamo oggi in diretta sui nostri canali social:

Pantelleria, collisione tra due aerei delle Frecce Tricolori: sfiorata la tragedia

Paura nei cieli di Pantelleria durante un'esercitazione delle Frecce Tricolori. Due aerei della pattuglia acrobatica nazionale si sono scontrati in volo, riuscendo miracolosamente ad atterrare senza precipitare. Un pilota, ferito alle gambe, è stato trasportato in ospedale. Danni seri ai due velivoli.

Maxi tamponamento sull’autostrada per l’aeroporto di Palermo: traffico in tilt

Un grave incidente, con almeno tre feriti, ha paralizzato l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione dell'aeroporto Falcone Borsellino. Un uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, deviato sulla statale.

Trapani, risse e violenze notturne vicino al Pala Ilio: esplode la protesta dei residenti

Famiglie esauste e spaventate denunciano con forza una situazione ormai ingestibile intorno all'autostazione ATM e al Pala Ilio di Trapani: raduni notturni, corse clandestine, musica a tutto volume, minacce e aggressioni. Inviato un esposto urgente a sindaco, prefetto e questore: "Ci sentiamo ostaggi, serve una strategia immediata".

Messina Denaro, oggi la sentenza per il medico Alfonso Tumbarello

Giornata decisiva al Tribunale di Marsala per Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello di Mazara, accusato di aver curato il boss Matteo Messina Denaro sotto falsa identità. La DDA ha chiesto per lui 18 anni di carcere. La sentenza è attesa nelle prossime ore.

Cracolici ritira la candidatura alla segretaria regionale del Pd: terremoto politico in Sicilia

Antonello Cracolici ha revocato a sorpresa la sua disponibilità a candidarsi alla guida del Partito Democratico siciliano. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio a Palermo, scuotendo gli equilibri politici in vista del prossimo congresso regionale.