  Cefalù, turista ferita: decolla da Trapani l'elicottero per i soccorsi

07/05/2025 18:28:00

Una missione di soccorso aereo è stata portata a termine con successo oggi, 7 maggio, a Cefalù, in provincia di Palermo, dove una turista olandese di 61 anni è rimasta ferita durante un'escursione sulla Rocca che sovrasta la cittadina normanna.

La donna, in compagnia di un gruppo di connazionali, è scivolata lungo il sentiero nei pressi del Tempio di Diana, riportando un grave trauma a un arto inferiore. Impossibilitata a proseguire, è stato lanciato l’allarme tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Considerata la difficoltà del terreno, è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare.

L'intervento

A decollare poco dopo le 13 dall’aeroporto di Trapani è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo, già in prontezza per le emergenze. Dopo una prima tappa a Palermo Boccadifalco per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino, l’elicottero si è diretto verso Cefalù.

Giunti sul posto, l’aerosoccorritore e i tecnici del CNSAS si sono calati con il verricello nella zona impervia per raggiungere la donna, che è stata stabilizzata, immobilizzata e issata a bordo. Il trasporto si è concluso con l’atterraggio alla piazzola di elisoccorso di Cefalù, dove l’infortunata è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 per il trasferimento all’ospedale G. Giglio.