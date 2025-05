A Calatafimi Segesta la prima rievocazione storico-teatrale del Risorgimento

07/05/2025 08:00:00

Sabato 10 maggio Calatafimi Segesta ospiterà per la prima volta una rievocazione storico-teatrale ispirata agli eventi del 1860, quando la città fu protagonista della battaglia di Pianto Romano e dell’avanzata garibaldina verso l’unità d’Italia.

A partire dalle 19:30, il centro storico sarà attraversato da un corteo in costume che metterà in scena l’ingresso delle camicie rosse dopo la sconfitta dell’esercito borbonico. La manifestazione culminerà in Piazza Unità d’Italia con la rievocazione del discorso che Giuseppe Garibaldi pronunciò ai cittadini il 16 maggio 1860. Il testo sarà proposto nel luogo originale e nel rispetto delle fonti storiche.

La regia dell’evento è affidata a Gabriella Matranga, esperta di organizzazione culturale, mentre a interpretare Garibaldi sarà l’attore Cocò Gulotta, volto noto anche in ambito televisivo (tra cui “La mossa del cavallo”, “La vita promessa”, “Makari”, “Leoni di Sicilia”). Il ruolo di Rose Montmasson sarà affidato a Sebastiana Eriu, attrice diplomata all’INDA di Siracusa.

Il progetto, promosso dall’associazione culturale “Segesta nel Sogno” APS presieduta da Giuseppina Catalano, è sostenuto dall’amministrazione comunale con patrocinio oneroso deliberato dalla giunta. Il sindaco Francesco Gruppuso e l’assessore Piera Prosa hanno inserito l’iniziativa all’interno di un più ampio programma di promozione turistico-culturale, legato anche al 72° Raduno nazionale dei Bersaglieri che si terrà nel 2025 a Marsala.

Oltre agli attori professionisti, prenderanno parte alla rievocazione anche figuranti in abiti d’epoca, tamburini, sbandieratori e il gruppo storico “La Perla Imperiale” di Castelvetrano. L’apertura sarà affidata alla fanfara dei Bersaglieri d’Asti, ospiti della città.

L’evento mira a valorizzare il ruolo storico di Calatafimi Segesta nel Risorgimento e a promuovere il territorio attraverso il teatro e la memoria storica.