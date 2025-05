Dall'8 all'11 maggio, XXVII edizione del Concorso Lirico “Città di Alcamo”

07/05/2025 12:24:00

Dal 8 all’11 maggio, Alcamo ospiterà la XXVII edizione del Concorso Lirico “Città di Alcamo”, un appuntamento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di 47 giovani cantanti lirici provenienti da 12 nazioni diverse, tra cui Armenia, Bulgaria, Canada, Cina, Germania, Giappone, Grecia, Italia, Macedonia, Russia, Sud Corea e Ucraina.

Questo concorso rappresenta una vetrina internazionale per i talenti emergenti del mondo della lirica e si terrà in una delle città più rappresentative della tradizione musicale italiana.

Il concorso è aperto a cantanti lirici di ogni nazionalità, con età compresa tra il 1° gennaio 1990 e il 1° maggio 2007. La Direzione Artistica è affidata al celebre soprano Lella Cuberli, che guida il concorso con la sua esperienza e autorevolezza. La giuria artistica, composta da grandi nomi della lirica, sarà presieduta da Paoletta Marrocu, soprano di fama internazionale. I membri della giuria includono il tenore Stefano La Colla, il mezzosoprano Rachel O’Brien e la critica musicale Florinda Bartolucci, che coordina anche la commissione della critica.

I partecipanti avranno l’opportunità di competere per importanti premi in denaro, borse di studio, concerti premio e audizioni riservate. Tra i riconoscimenti speciali, i vincitori avranno l’opportunità di entrare in contatto con Salvadei Opera & Concert, agenzia per cantanti lirici diretta da Marco Gasparrini, e partecipare al Premio Speciale Internazionale Ente Luglio Musicale Trapanese.

Il concerto di gala e la cerimonia di premiazione si terranno domenica 11 maggio 2025 alle ore 18:00 presso il Teatro Cielo di Alcamo. Durante la serata, verranno conferiti anche i prestigiosi Premi Internazionali per la Cultura “Vissì d’Arte - Città di Alcamo”, riconoscimenti che quest’anno andranno al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera per il 160° anniversario della fondazione e allo chef stellato Pino Cuttaia per il suo contributo alla cultura gastronomica. La presentazione dell'evento sarà curata dalla cantante e attrice Sara Giglio.

L’ingresso al concerto di gala e alla premiazione è gratuito, con accesso fino a esaurimento posti. Il Concorso Lirico “Città di Alcamo” continua a rappresentare un faro per la lirica giovane, favorendo l’incontro tra cultura, arte e nuove generazioni di cantanti.