La classifica delle Smart City. Trapani guadagna qualcosa, ma resta in fondo

07/05/2025 15:30:00

Un'altra classifica impietosa per Trapani e gli altri capoluoghi siciliani. E' quella sulle smart city. Trapani è al 94esimo posto dell'EY Smart City Index 2025. La settima edizione dell'EY Smart City Index 2025 analizza le 109 città capoluogo italiane, classificando il loro sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Il livello di “smartness”, o di innovazione urbana delle città, viene misurato attraverso 323 indicatori, che coprono tutti gli aspetti relativi alle Smart Cities, suddivisi in due macrocategorie: “Readiness” (le iniziative e gli investimenti pubblici e privati degli stakeholder, al fine di rendere disponibili infrastrutture e servizi) e “Comportamenti dei cittadini”, fornendo una fotografia dell'ecosistema urbano italiano in piena evoluzione, sotto la spinta del PNRR.

Bologna, Milano e Torino si confermano le città più smart d'Italia, posizionandosi sul podio dell'EY Smart City Index 2025. La classifica delle prime 10 città tra i capoluoghi di provincia continua con Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze.



Le città della Sicilia mostrano complessivamente dei progressi nell’EY Smart City Index di quest’anno. Le tre città metropolitane guadagnano tutte significativamente: Palermo e Messina salgono in prima fascia, insieme a Caltanissetta, mentre le altre città si posizionano invece nella terza fascia.

Palermo sale di 19 posizioni rispetto al 2022, al 10° posto tra le città metropolitane, e al 27° posto nella classifica generale dei 109 capoluoghi , grazie soprattutto a miglioramenti in Transizione Digitale e ai comportamenti dei cittadini in Transizione Ecologica, molto migliorati.

Messina guadagna ben 53 posizioni, salendo al 34° posto, grazie soprattutto ai progressi in Transizione Ecologica.

Catania cresce di 11 posizioni rispetto al 2022, confermandosi in seconda fascia e posizionandosi al 61° posto tra i 109 capoluoghi, spinta soprattutto da una Readiness delle amministrazioni molto forte in tutte le componenti, ma penalizzata da Comportamenti dei cittadini molto bassi, soprattutto in Transizione Ecologica.

Tra le altre città, migliora soprattutto Caltanissetta, che guadagna 28 posizioni salendo al 73° posto, migliorano di qualche posizione Trapani (94esima, era 100esima) e Siracusa, mentre perdono posizioni Ragusa (che passa dal 59° posto al 99°) ed Enna, che scivola all’ultimo posto in Italia.

Nel complesso la Sicilia appare più forte nella componente della Readiness delle amministrazioni che non nei Comportamenti dei cittadini. Appare abbastanza equilibrata nei tre assi Transizione Energetica, Transizione Digitale e nell’Inclusione Sociale.