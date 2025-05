Progetto "Free Water": il Rotary Club Marsala installa un distributore di acqua all’Istituto Garibaldi

07/05/2025 14:30:00

Il Rotary Club Marsala ha completato la quinta edizione del progetto “Free Water”, che prevede l’installazione di distributori di acqua potabile nelle scuole. Quest’anno l’intervento ha interessato l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Garibaldi” di Marsala, dove è stato inaugurato un impianto per l’erogazione gratuita di acqua potabile.

All’evento di inaugurazione erano presenti soci del club, la dirigente scolastica Loana Giacalone, alcuni docenti e studenti. Il progetto punta a promuovere l’utilizzo dell’acqua della rete idrica comunale, con l’intento di ridurre il consumo di bottiglie di plastica.

Oltre agli aspetti ambientali, il Rotary evidenzia i vantaggi economici legati all’iniziativa: l’uso dell’acqua del rubinetto comporta un risparmio per le famiglie, che possono così contenere le spese e ridurre la produzione di rifiuti.

Il Presidente del Rotary Club Marsala, Andrea Aldo Galileo, ha ringraziato la famiglia Agate, titolare della società Selmar, per il sostegno fornito al progetto tramite la donazione dell’impianto. L’attività proseguirà con la distribuzione di borracce riutilizzabili agli studenti, per la quale è previsto il ricorso a fondi pubblici.

La Dirigente Loana Giacalone: “desidero esprimere al Rotary Club Marsala e all’Azienda Selmar la mia più sincera gratitudine per la generosa donazione della fontanella dell'acqua. Questo prezioso gesto rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel nostro più ampio progetto dedicato alla tutela ambientale, che ci vede scuola Ambasciatrice del Patto Europeo per il clima. La sensibilità del Rotary Club di Marsala verso le problematiche ambientali e il suo concreto sostegno si traducono in un'azione tangibile che avrà un impatto positivo sulla vita quotidiana dei nostri ragazzi, promuovendo al contempo abitudini sostenibili e una maggiore consapevolezza sull'importanza della conservazione delle risorse naturali.”