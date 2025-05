Ginnastica: la Pol. Diavoli Rossi è la società più medagliata nei Campionati Silver

07/05/2025 08:37:00

Continuano i successi per le atlete marsalesi della Polisportiva Diavoli Rossi e si raccolgono i frutti dell’impegno profuso da tecnici e ginnaste anche durante questo anno agonistico, che ha visto sempre protagoniste le ginnaste della società marsalese. Ricchissimo il medagliere conquistato nello scorso weekend a Spadafora, dove le ginnaste di Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, hanno dato filo da torcere alle avversarie in tutte le categorie e livelli in cui hanno partecipato. Si è concluso, infatti, ieri Domenica 5 Maggio il Campionato Regionale Silver della Federazione ginnastica d’Italia dei livelli LA, LB ed LC, base e avanzato. La Polisportiva ha preso parte soltanto nei livelli LB ed LC, conquistando ben 10 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo. Reduci da un’impegnativa ma piacevole trasferta Pugliese, dove in quel di Monopoli la Polisportiva ha presenziato il 26 Aprile con due ginnaste al Campionato Interregionale Gold Allieve 1, i tecnici si ritengono molto soddisfatti dei risultati raggiunti e si dichiarano perfettamente coscienti del momento di crescita di cui stanno godendo. Questi i risultati raggiunti dalle atlete marsalesi:

Monopoli 26 Aprile Campionato Interregionale Gold

- 10^ posto per Clara Morsello

- 18^ posto per Angelica Bonomo

Spadafora 3 e 4 Maggio campionato Regionale Silver

- 1^ posto per Irene Gentile A3 LB base

- 1^ posto per Miriam Di Girolamo A5 LC3 avanzato

- 1^ posto per Giada Magro A2 LC base

- 1^ posto per Sara Oddo A5 LC base

- 1^ posto per Giorgia Sammartano S1 LB avanzato

- 1^ posto per Adele Ferrarella J1 LB avanzato

- 1^ posto per Adele Struppa A1 LB base

- 1^ posto per Micaela Donato A4 LB base

- 1^ posto per Arianna Giacalone A5 LB Base

- 1^ posto per Rosalie De Vita S1 LB base

- 2^ posto per Giada Pipitone A2 LC base

- 2^ posto per Ilaria Mirabile J1 LC avanzato

- 2^ posto per Angela Pace J1 LC avanzato

- 2^ posto per Clara Labita A5 LB base

- 3^ posto per Federica D’urso A5 LC base

- 3^ posto per Martina Emmolo J1 LC base

- 3^ posto per Giulia Pipitone LB base

- 3^ posto per Christel Monacò. LB base

Buone anche le prestazioni di Giulia Cipri piazzatasi al quarto posto, Alessia Donato e Marialaura Lo Presti piattatesi al quinto posto e Sara Crinelli all’ottavo posto. Grandissima la gioia per un podio in particolare, totalmente conquistato dalle ginnaste della Diavoli Rossi, ovvero quello delle Allieve 5 LB base che ha visto salire sul primo, secondo e terzo posto rispettivamente Arianna Giacalone, Clara Labita e Giulia Pipitone in una gara con tante avversarie. Prossimi appuntamenti: le competizioni regionali dei livelli LD ed LD3 base ed avanzato che si terranno presso il CUS di Messina il prossimo weekend.