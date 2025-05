Trapani: torna "Famiglia al parco", appuntamento l'11 maggio

08/05/2025 06:15:00

Trapani si prepara ad accogliere le famiglie domenica 11 maggio per la seconda edizione di "Famiglia al Parco", un evento all'insegna del divertimento all'aria aperta e della sensibilizzazione al rispetto del verde pubblico, che si terrà presso il rinnovato boschetto di via Salemi. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale di Trapani in collaborazione con le associazioni del territorio coordinate dalla Croce Rossa Italiana, è stata presentata ieri proprio nel boschetto, area restituita alla cittadinanza grazie agli interventi di bonifica, messa in sicurezza e illuminazione voluti dall'amministrazione Tranchida a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha sottolineato l'importanza dell'evento come "obiettivo principale è quello di sensibilizzare la comunità cittadina, la comunità trapanese non solo verso il rispetto dei luoghi pubblici" evidenziando come "le strade, le piazze e le aree verdi siano patrimonio collettivo" che richiede "una responsabilità individuale".

Tranchida ha inoltre annunciato futuri ampliamenti del boschetto grazie alle aree acquisite con la Zona Economica Speciale, con l'intenzione di "creare anche ulteriori spazi che nel tempo prevederemo di alberare o comunque per rendere fruibile anche con attrezzature anche Ginny che non solo questo spazio a servizio dei cittadini".

Il sindaco ha poi posto l'accento sul problema dell'inciviltà, ricordando come, nonostante la recente installazione di un'isola ecologica, si continui a trovare "destra e a manca gettate via bottiglie, cartacce, eccetera", lanciando un appello alla "cultura civica trapanese" e anticipando l'avvio di un servizio di vigilanza con drone per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

Il programma della giornata prevede il raduno alle 9 in piazza cimitero, lato lungomare Dante Alighieri, per una passeggiata in bicicletta che, percorrendo la pista ciclabile lungo mare, piazza Vittorio Emanuele, via Gian Battista Fardella e via Marsala, condurrà i partecipanti al boschetto di via Salemi. Qui, a partire dalle ore 10:30, le diverse associazioni del territorio proporranno laboratori creativi e attività per bambini e famiglie.

Il dottor Basciano della Croce Rossa ha espresso la sua soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando come "curare il verde pubblico vuol dire curare il nostro futuro" e rimarcando i benefici dell'attività fisica all'aria aperta per la salute. Ha inoltre evidenziato l'importanza della socializzazione e della collaborazione tra le diverse associazioni del territorio.

Francesca Giacalone dell'Associazione Amici del Museo Pepoli ha spiegato che la loro attività sarà incentrata sulla storia del corallo trapanese, con "attività ludiche e giocose per trasmettere ai bambini la conoscenza del nostro passato, in particolare del Corallo, che ha reso Trapani celebre". I bambini potranno simulare la pesca del corallo e creare lavoretti ispirati alle opere del museo.

Vincenzo Novara del Gruppo Agesci Scout Trapani 6 ha ribadito l'importanza di educare i ragazzi al "rispetto dell'ambiente e a vivere il proprio territorio con amore", sottolineando l'impegno degli scout nel "lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato".

Caterina Popolano di Italia Nostra ha annunciato che l'associazione porterà "libri di favole più antiche o anche che ricordano le antiche attività che si facevano nel territorio", come la Tonnara di Favignana, per avvicinare i più giovani alla storia e alle tradizioni locali.

Francesca Fontana di Live Charity e Live Young ha invitato tutti a partecipare alle loro attività, tra cui un campo di pallavolo e laboratori creativi dedicati alla Festa della Mamma, che si celebrerà proprio domenica. Ha inoltre ricordato che sarà possibile partecipare anche con un picnic.

L'appello unanime è che i cittadini partecipino numerosi all'evento e si prendano cura del boschetto, collaborando con il comune per mantenerlo un luogo accogliente e fruibile per tutta la comunità.