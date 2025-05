“Dormi Samir”: il nuovo brano dei Vorianova che racconta la fuga dalla guerra

08/05/2025 22:19:00

Un bambino che dorme per sfuggire agli orrori della guerra. È la toccante storia raccontata nel nuovo videoclip dei Vorianova, gruppo siciliano che torna in scena con il brano “Dormi Samir”, ispirato alla vicenda vera di Samir, un piccolo profugo siriano colpito dalla sindrome della rassegnazione.

Il video, girato con la regia di Damiano Impiccichè e il patrocinio del Comune di Signa (Firenze), è stato realizzato nello storico Ex Dinamitificio Nobel. Il protagonista è il piccolo Noah Ndè, che interpreta Samir: un bambino costretto a fuggire dal proprio Paese e a vivere il trauma dell’attesa di un permesso di soggiorno, fino a chiudersi in un lungo sonno catatonico.

La sindrome della rassegnazione colpisce oltre 200 bambini nel mondo, dai rifugiati siriani a quelli ucraini, russi, iraniani. Bambini che smettono di parlare, di mangiare, di reagire. Dormono per fuggire dalla paura. Ma, come ricordano i Vorianova, non può essere questa la risposta.

“Dormi Samir” è una collaborazione tra Sicilia, Toscana e Camerun che unisce musica, impegno civile e sensibilizzazione, e che ci interroga sul prezzo che pagano i più piccoli nei drammi del mondo.