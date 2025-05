08/05/2025 11:13:00

Tragedia nella mattinata di oggi a Partinico, in provincia di Palermo, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi lanciato da una finestra della clinica privata Villa Igea, situata in via Roma. L’episodio si è consumato in pochi istanti, sotto gli occhi attoniti di alcuni presenti.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, un infermiere ha provato in extremis a impedire il gesto, mettendo a rischio la propria incolumità nel tentativo di trattenere l’uomo. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano e l’uomo è precipitato nel vuoto.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Partinico. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere le motivazioni che possano aver spinto l’uomo a compiere un simile gesto.