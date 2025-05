Marsala accoglie i Bersaglieri italiani. Oggi il via al 72° Raduno Nazionale 

08/05/2025 06:00:00

Marsala si tinge di tricolore per uno degli eventi più attesi dell’anno: il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si svolge dall’8 all’11 maggio 2025. Quattro giornate cariche di emozioni, spettacolo, riflessione e orgoglio nazionale, in una città che incarna l’ideale dell’unità italiana fin dallo storico sbarco dei Mille.

Un evento tra memoria e attualità: il significato del Raduno

Non solo una parata, non solo folklore. Il Raduno Nazionale dei Bersaglieri rappresenta una straordinaria occasione per riflettere sul valore dell’identità, della solidarietà e del servizio civile e militare, incarnati da oltre 180 anni da questo corpo d’élite fondato da Alessandro La Marmora nel 1836.

Il Generale Antonio Pennino, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB): “Marsala è simbolo vivo della nostra storia nazionale. Qui Garibaldi sbarcò l’11 maggio 1860, dando il via all’Unità d’Italia. Tornare in questa terra è un atto di riconoscenza, ma anche un messaggio forte: i valori del Risorgimento sono ancora attuali. Il Raduno è un ponte tra memoria e presente.” Pennino ha ribadito anche la missione moderna dei Bersaglieri: dalla cooperazione internazionale alle missioni umanitarie, fino al soccorso civile in emergenze come terremoti o pandemie, con uno sguardo sempre più orientato alla comunità.

Il programma del Raduno: eventi, sfilate, cultura e convivialità

Il Raduno si è aperto ufficialmente l’8 maggio con la cerimonia dell’alzabandiera al Monumento ai Marinai d’Italia. Subito dopo, il centro storico è stato attraversato dal corteo “A spasso con i Bersaglieri”, animato dalle sfilate delle fanfare. Nel pomeriggio, due momenti fondamentali: l’inaugurazione del Museo del Bersagliere presso il Complesso Monumentale San Pietro, spazio dedicato alla memoria attiva e alla trasmissione dei valori civili e patriottici del corpo; l’apertura del Villaggio del Bersagliere a Porta Nuova – Plateia Aelia, cuore pulsante del Raduno, tra esposizioni, degustazioni e intrattenimento. A Marsala si vivranno tre giorni ricchi di emozioni, tra cerimonie ufficiali, esibizioni musicali e momenti di raccoglimento. Il clou del raduno sarà la grande sfilata conclusiva di domenica 11 maggio, quando i bersaglieri attraverseranno correndo le vie del centro storico tra ali di folla e il suono inconfondibile delle fanfare.ù

Il programma in dettaglio

Giovedì 8 maggio: Arrivo dei partecipanti, accoglienza e allestimenti; Apertura infopoint e distribuzione materiale informativo; Mostre storiche e fotografiche sul Corpo dei Bersaglieri; Serata di benvenuto in piazza con esibizioni di fanfare; Venerdì 9 maggio Cerimonia dell’alzabandiera in piazza della Repubblica; Omaggio ai Caduti presso il Monumento ai Mille; Esibizioni itineranti delle fanfare per le vie del centro; Inaugurazione degli itinerari turistici dedicati; Concerto serale con Lidia Scihillaci. Sabato 10 maggio Cerimonia ufficiale con autorità civili e militari; Raduno delle fanfare: spettacolo musicale in movimento; Conferenze e momenti di approfondimento storico; Serata di gala con esibizione di tutte le fanfare riunite. Domenica 11 maggio Sfilata ufficiale dei bersaglieri: partenza da piazza Pizzo, arrivo a piazza della Vittoria; Chiusura del raduno con la cerimonia dell’ammainabandiera; Ringraziamenti ufficiali e saluti istituzionali

Calendario degli eventi principali

9 maggio: Petrosino ospita la Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo. Musica e cerimonie coinvolgeranno tutta la comunità. 10 maggio: la Fanfara di Cremona partecipa alla celebrazione nella frazione di Ciavolo, con Santa Messa e sfilata. 11 maggio: gran finale con la sfilata ufficiale nazionale alla presenza delle autorità, nel giorno in cui ricorre l’anniversario dello sbarco dei Mille e il tragico bombardamento del 1943, ricordato con una commemorazione a Villa del Rosario.

Il saluto del Sindaco di Marsala Massimo Grillo: “A nome della città, accogliamo con calore i Bersaglieri, le famiglie e i visitatori. Questo Raduno è occasione per scoprire la nostra Marsala, in profonda rigenerazione urbana, ma sempre orgogliosa delle sue radici. L’11 maggio 1860 fu l’alba dell’Italia unita, ma ricordiamo anche l’11 maggio 1943, giorno tragico per la nostra città, a cui fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile. Che questo evento sia memoria e speranza, in un tempo segnato da conflitti, affinché Marsala rinnovi la sua vocazione mediterranea come ponte tra popoli.”

Anche il Generale Giuseppenicola Tota, presidente nazionale ANB, ha espresso gratitudine: “Marsala ci ha accolti con grande calore. Il Raduno sarà memorabile anche grazie alla partecipazione viva di tutta la cittadinanza.”

Per l’Architetto Lorenzo Violante, presidente del Comitato Organizzatore: “Marsala è pronta a scrivere una pagina indimenticabile. Questo Raduno celebra non solo la memoria, ma anche il futuro. Musica, passione e valori uniscono migliaia di persone, rafforzando il legame tra comunità italiane.”

Protagonista del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Marsala sarà il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani con i suoi 160 anni di storia.

Percorso della sfilata finale (11 maggio 2025)

La parata di chiusura, prevista per domenica 11 maggio, vedrà le fanfare e i reparti in alta uniforme sfilare lungo le principali vie cittadine: Partenza: Piazza della Repubblica, Via Roma, Via XI Maggio Porta Garibaldi, Lungomare Boeo; cerimonia conclusiva al Monumento ai Mille. Oltre 10.000 partecipanti tra bersaglieri, familiari, visitatori e scolaresche, animeranno la città, con spettacoli e commemorazioni che renderanno onore a chi ha servito e serve il Paese con dedizione.

Il Villaggio del Bersagliere: tra storia militare e sapori siciliani

Il Villaggio non è solo uno spazio militare, ma anche un luogo di cultura e socialità. Presso l’Atrio Comunale è possibile visitare esposizioni di mezzi e attrezzature, assistere a dimostrazioni e incontrare i militari reduci da missioni. Grande attenzione anche all’enogastronomia con il Wine Village, organizzato dall’AIS Trapani. Dal 9 all’11 maggio, il pubblico potrà degustare i migliori vini del territorio (Marsala, Nero d’Avola, Grillo, Perricone, Catarratto) e scoprire la cucina tipica grazie allo Street Food Village. “Il nostro impegno è promuovere la cultura del vino e raccontare le storie che ogni calice racchiude”, afferma il delegato AIS Giuseppe Vultaggio. L’esperienza sensoriale costa 10 euro e include degustazioni guidate da sommelier esperti.

Quattro itinerari per scoprire Marsala

In occasione del Raduno Nazionale, Marsala propone quattro itinerari turistici pensati per chi vuole conoscere meglio il territorio. I percorsi, disponibili in italiano e inglese in appositi pieghevoli, offrono l’opportunità di esplorare la città anche al di fuori degli eventi ufficiali.

Il Garibaldino – Un viaggio nei luoghi simbolo dello Sbarco dei Mille: Museo Garibaldino, Porta Garibaldi, Monumento ai Mille e altri siti legati al Risorgimento.

Le Vie dei Tesori – Un percorso culturale che tocca alcuni dei principali monumenti e musei, tra cui il Complesso San Pietro, il Baglio Anselmi e il Teatro Comunale.

Lungo la Strada del Vino – Un itinerario enoturistico tra le storiche cantine marsalesi (come Florio e Pellegrino) e i bagli delle campagne, per scoprire la tradizione vinicola locale.

Dal Mare alle Cave – Un percorso naturalistico e archeologico tra la costa e le antiche cave di tufo, testimoni della storia del lavoro e del paesaggio della zona.

Petrosino - In occasione del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si terrà a Marsala, Petrosino è lieta di ospitare un appuntamento speciale: Venerdì 9 Maggio, la prestigiosa Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo farà tappa nel nostro territorio per un momento di grande coinvolgimento e valore simbolico.

La Fanfara di Lonate Pozzolo, tra le più attive e riconosciute a livello nazionale, incarna lo spirito e la tradizione dei bersaglieri attraverso la musica e l’inconfondibile passo di corsa. Fondata nel 1970, è conosciuta per la sua energia travolgente e le numerose partecipazioni a eventi nazionali e internazionali, portando alto il prestigio delle tradizioni militari italiane.

Programma dell'evento:

Ore 19:00 – Raduno e sfilata dei Bersaglieri – Viale Giacomo Licari

Ore 19:20 – Esibizione dell'orchestra dell'I.C. Gesualdo Nosengo – Parco della Pace

Ore 19:30 – Concerto della Fanfara – Parco della Pace

La Fanfara percorrerà il Viale Giacomo Licari e terminerà la sua sfilata presso il Parco della Pace dove si terrà l'esibizione dell'orchestra musicale "Gesualdo Nosengo" e a seguire il Concerto della Fanfara dei Bersaglieri.





Sicurezza: il piano operativo per il raduno

Il piano di sicurezza per il raduno è stato definito durante una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo. All’incontro hanno partecipato: forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ASP, 118, Comune di Marsala e comitato organizzatore. Saranno presidiati tutti i varchi di accesso al percorso della sfilata, che va da piazza Pizzo a piazza della Vittoria. Previsti controlli, aree delimitate, steward, postazioni sanitarie e vie di fuga. I presidi antincendio e di primo soccorso saranno dislocati lungo tutto il tragitto, mentre un Centro Operativo Comunale (COC) coordinerà gli interventi in tempo reale. Il Sindaco di Marsala ha firmato ordinanze che vietano la somministrazione di alcolici nelle aree pubbliche dell’evento. Sarà attivato un servizio navette dai parcheggi periferici verso il centro, per alleggerire il traffico. L’ANAS è stata coinvolta per monitorare svincoli e tratti strategici dell’A29.