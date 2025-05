Marsala, Festival 38° Parallelo. Gli studenti del Liceo Ruggieri protagonisti della nona edizione

08/05/2025 12:25:00

Fervono i preparativi per la IX edizione del Festival “38° Parallelo – tra libri e cantine”, in programma a Marsala dal 21 al 24 maggio 2025, e quest’anno l’evento si arricchisce di una novità importante: il coinvolgimento attivo e strutturato degli studenti del liceo scientifico “P. Ruggieri”, che cureranno in autonomia un profilo Instagram ufficiale, chiamato “38parallelo_studenti”.

«Coinvolgere gli studenti, per un festival che è animato dalla volontà di dedicare spazio alle persone e a dinamiche di relazione spesso dimenticate, soprattutto con il tema di questa edizione, “Rigenerazione”, è per noi fondamentale – spiega il direttore artistico Giuseppe Prode – La loro presenza e partecipazione attiva, il loro sguardo “giovane e critico” è uno stimolo importante per osservare la realtà da un punto di vista diverso, per ripensare in modo nuovo il rapporto tra l’Io e il Noi e per provare, grazie anche alle preziose sollecitazioni, alle riflessioni e al confronto con autorevoli ospiti, ad uscire da quell’isolamento sociale che oggi viviamo come condizione normale».

Il nuovo canale social sarà interamente curato dagli studenti e racconterà il festival in modo autentico, attraverso stories, post e reel, senza filtri né slogan preconfezionati. Un’operazione di comunicazione fresca, partecipata, che affida la narrazione culturale direttamente ai giovani.

Sono circa 120 gli studenti coinvolti nel progetto: 41 saranno impegnati nella comunicazione, 59 nelle attività di accoglienza e una ventina saranno i protagonisti dello spettacolo di apertura del festival, in programma martedì 21 maggio, alle ore 21:00, al Teatro Sollima con la performance “Nostalgia”.

«Da diversi anni il Ruggieri partecipa al Festival 38° Parallelo. All’inizio ci siamo avvicinati perché incuriositi da incontri con personaggi del mondo giornalistico, dell’editoria, della poesia, della letteratura e della saggistica, ma anche del teatro e della musica, con pluralità di visioni nei diversi contesti – afferma la dirigente scolastica Fiorella Florio – Un primo approccio curioso e interessato all’ascolto. Subito però l’ascolto si è evoluto in desiderio di interagire, di esserci anche nella fase di preparazione degli incontri. Quest’anno 38esimo ha gratificato i nostri ragazzi consentendo loro addirittura di aprire il Festival esprimendosi sulle tavole del teatro Sollima e poi ancora di essere “dentro” l’ufficio stampa e di gestire in autonomia un canale social, “attraversando” il Festival in prima persona. Una bella occasione per uscire da semplicistiche dinamiche di polarizzazione binaria, oggi purtroppo sempre più frequenti, e far cogliere il senso della complessità e della fertilità di un pensiero che evolve non già dall’opposizione prevaricatoria degli opposti quanto nel dialogo costruttivo delle differenze. Siamo molto riconoscenti al direttore Prode per la fiducia che ripone nei nostri studenti».

Il festival si chiuderà sabato 24 maggio, alle ore 21:00, con uno spettacolo d’eccezione: Stefano Massini, narratore, drammaturgo e unico autore italiano a vincere un Tony Award, porterà al Teatro Impero il suo “Alfabeto delle emozioni”, un viaggio profondo e ironico nella complessità del sentire umano.

Un’altra grande novità dell’edizione 2025 è la presenza di Mediterradio, il progetto radiofonico transnazionale nato sotto l’egida della Copeam e oggi formato da Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio France Frequenza Mora (Corsica) e in futuro Radio Nazionale Tunisienne. Quattro giornalisti saranno a Marsala per raccontare il festival con servizi, interviste e collegamenti, offrendo una narrazione condivisa tra le isole del Mediterraneo.

Il Festival “38° Parallelo” gode del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’ARS, degli Assessorati regionali al Turismo e ai Beni culturali, del Comune di Marsala, del Parco Archeologico di Lilibeo, e aderisce a Il Maggio dei Libri 2025. La manifestazione è inserita nella rete BiblioTP, nella Rete dei Festival Letterari del Trapanese, e gode del sostegno di numerosi media partner tra cui Rai Radio 3, TP24, RMC101, COPEAM Mediterradio, La TR3 – Canale 83.

Tra gli sponsor privati che hanno confermato il loro sostegno: BPER Banca, Cantine Florio, Farmacia Giammarinaro, Goals Technologies.