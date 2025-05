Skate Italia 2025: Trapani ospita gli Assoluti dal 5 all'8 giugno

08/05/2025 06:00:00

Dal 5 all' 8  giugno Trapani diventa la capitale italiana del pattinaggio corsa ospitando gli Assoluti Skate Italia sul nuovissimo pattinodromo comunale.

L’appuntamento, che inaugura ufficialmente l’anello Dina Naso - Leonardo Tortorici ritenuto fra i più veloci d’Europa, vedrà in pista oltre 600 atleti pronti a contendersi i titoli tricolori su un ovale da 200 metri largo 6 con curve sopraelevate a 28 gradi e cronometraggio laser collegato a un maxischermo; la cerimonia d’apertura è fissata per il pomeriggio del 5 giugno con la sfilata dei fuoriclasse azzurri, le gare si susseguiranno fino all' 8 giugno e Rai Sport ne racconterà momenti salienti in uno speciale di un’ora, mentre la città attende circa tredicimila presenze e un indotto economico valutato fra 1,2 e 1,8 milioni di euro.

Un evento di portata nazionale che vedrà la città siciliana al centro dell'attenzione, come sottolineato con entusiasmo da Sabatino Aracu presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici e della federazione internazionale World Skate: "Siamo davvero soddisfatti che dopo tanto tempo la Sicilia torna ad ospitare un Campionato italiano. È un segnale di come il movimento rotellistico sia cresciuto in questi anni restituendo a questa regione un ruolo primario nella disciplina del pattinaggio corsa"

Il Pattinodromo, dopo un'importante opera di ristrutturazione, si presenta come uno degli impianti più all'avanguardia a livello europeo. Aracu ha aggiunto: "La scelta di Trapani premia anche una città che crede ed investe molto nei nostri sport: il pattinodromo rinnovato e l’adiacente skatepark che sarà costruito in questi mesi aprono prospettive di futuri grandi eventi di livello nazionale ed internazionale". Un investimento strategico che guarda al futuro e ai giovani, come evidenziato dallo stesso presidente: "Io credo che con Trapani stiamo facendo un'operazione enorme, anche per un mondo sportivo rotellistico.Noi non siamo il calcio. Però siamo lo sport a cui i giovani guardano".

La presenza del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e dell’Assessore allo sport, Emanuele Barbara, insieme alla delegata Coni Trapani, Elena Avallone, e al Massimiliano Trovato, presidente federale regionale Skating, testimonia l'importanza che l'amministrazione locale attribuisce a questo evento.

Un evento che non sarà solo sport, ma anche un volano per l'economia locale, come ha spiegato Aracu: "Qui si prevede l'arrivo di circa 13.500 persone. Di queste, almeno 600 saranno atleti. L'intera comunità del pattinaggio italiano sarà presente. E vi posso assicurare che questo genererà un significativo movimento economico, grazie ai soldi che verranno portati direttamente sul territorio". Si stima infatti un impatto economico significativo per alberghi, ristoranti e attività commerciali della zona.

Un ulteriore elemento di prestigio sarà la copertura mediatica dell'evento, con uno speciale di circa un'ora previsto su Rai Sport, come annunciato dal presidente Aracu: "Uno speciale vuol dire che si preparerà un video su tutto il campionato sulla città di Trapani, che debba essere qualcosa di più forte che non una semplice differita, che deve dare valore alla città e al campionato che andiamo a fare." Saranno presenti anche numerosi campioni del mondo del pattinaggio italiano, a ulteriore garanzia del livello della competizione.

L'ambizione di Trapani non si ferma qui. L'obiettivo, come dichiarato da Aracu, è di trasformare la città in un vero e proprio centro federale, non solo nazionale ma potenzialmente internazionale: "Certamente ci impegneremo per realizzare un'iniziativa significativa, e qui mi esprimo in veste di presidente internazionale. Quando mi rivolgerò a tutte le nazioni, specialmente quelle europee, potrò affermare: "Considerate attentamente, se in Norvegia state pensando di creare un centro federale, vi suggerisco di valutare un'alternativa. Dato che qui a Trapani disponiamo di eccellenti strutture per la corsa, avete la possibilità di sviluppare anche il pattinaggio artistico e molte altre discipline, senza dimenticare la disciplina olimpica che è in fase di progettazione". Un polo attrattivo per atleti da tutto il mondo, considerando anche le favorevoli condizioni climatiche della Sicilia.

Anche Elena Vallone, delegata Coni Trapani, ha espresso la sua emozione e il significato storico di questo evento per la città: "Sono particolarmente emozionata e orgogliosa perché per questo sport, a Trapani, è stato compiuto un lavoro di ristrutturazione storica che ha coinvolto tutte le discipline sportive. E sicuramente il pattinaggio ha mosso i suoi primi passi proprio qui, a Trapani". Ha inoltre ricordato figure storiche del pattinaggio trapanese a cui è stato dedicato l'impianto, sottolineando l'importanza di onorare il passato per costruire il futuro.

Il Sindaco Tranchida ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nel sostenere lo sport e le discipline emergenti come lo skateboard, in vista anche delle Olimpiadi: "Sabatino Aracu dice di alzare il tiro - dice il primo cittadino - Io direi allarghiamo anche il campo, l'offerta sportiva in termini anche di informazione turistico in città, non solo basket, non solo calcio, andiamo a delle discipline che sono discipline olimpiche e, detto tra noi, alziamo anche il livello della sfida" Un'occasione per valorizzare la città sotto una nuova luce, attrattiva per un turismo sportivo di qualità.

L'inaugurazione del Pattinodromo, prevista per il giorno precedente l'inizio dei campionati (5 giugno), sarà un momento di festa e condivisione per tutta la comunità rotellistica italiana. Trapani si prepara dunque a diventare, a tutti gli effetti, la capitale italiana del rotellismo, con prospettive di crescita e sviluppo a livello nazionale e internazionale.