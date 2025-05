09/05/2025 15:00:00

Durante la recente edizione del Festival del Formaggio Valle del Belice, svoltasi a Poggioreale dal 2 al 4 maggio 2025, un giovane talento della pastorizia ha ricevuto un importante riconoscimento: Giuseppe Roppolo, appena quattordicenne, è stato premiato come “più giovane pastore della Valle del Belice”.

A conferire il premio è stata l’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio – per valorizzare l’impegno e la passione che Giuseppe dimostra verso il mondo rurale. A consegnargli personalmente il riconoscimento è stato il sindaco di Poggioreale, Carmelo Palermo.

Giuseppe, originario della Valle del Belice, coltiva sin da piccolo una profonda passione per gli animali, in particolare per gli ovini, ma il suo interesse abbraccia anche l’agricoltura, la zootecnia e la lavorazione di prodotti caseari come formaggi e ricotta. Un esempio virtuoso di come le nuove generazioni possano contribuire alla valorizzazione delle tradizioni locali e al rilancio del territorio.