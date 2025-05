Dai rifiuti ai fenicotteri: i 30 anni della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco

09/05/2025 06:00:00

Compie 30 anni la Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco.

Per celebrare l'occasione il Wwf organizza un importante appuntamento domani, sabato 10 maggio 2025: si svolgerà proprio nella riserva il workshop conclusivo del corso nazionale della Rete Educazione WWF.

La riserva, gestita dal WWF e istituita l’11 maggio del 1995, è diventata negli anni un simbolo della conservazione ambientale e della sensibilizzazione ecologica, non solo in Sicilia ma in tutto il Paese. Una scelta fortemente simbolica quella del WWF, che ha voluto celebrare qui, tra le saline e gli splendidi paesaggi naturali, i traguardi raggiunti in questi trent’anni di tutela ambientale, ricerca scientifica e attività educative.

(foto wwf)

Durante la giornata del 10 maggio, il programma prevede, oltre ai saluti iniziali, attività di gruppo e presentazioni di progetti didattici curati da operatori, insegnanti ed esperti del WWF. Nel pomeriggio, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare direttamente l’Oasi, un luogo straordinario che ospita una biodiversità unica e rappresenta un habitat essenziale per numerose specie migratorie e nidificanti, oltre a piante rare ed endemiche.

L’evento rappresenta inoltre l’avvio ufficiale della "Primavera delle Oasi 2025", la campagna nazionale del WWF dedicata alla valorizzazione delle aree protette, che promuove la conoscenza e la tutela di questi importanti patrimoni naturali.

Nel 1995, l'area delle saline versava in condizioni critiche: bracconaggio diffuso, discariche abusive e un'espansione urbana che minacciava di cancellare secoli di storia e biodiversità. All'epoca, si contavano appena 16 fenicotteri rosa. Oggi, grazie alla gestione del WWF Italia, la riserva ospita circa 1.200 fenicotteri e oltre 240 specie di uccelli, quasi la metà di tutte quelle presenti in Italia .

La riserva si estende per quasi 1.000 ettari tra i comuni di Trapani, Paceco e Misiliscemi, ed è riconosciuta come Sito Ramsar, Zona di Protezione Speciale e Zona Speciale di Conservazione . Oltre alla straordinaria biodiversità, l'area conserva un patrimonio etno-antropologico significativo: le antiche saline, ancora attive, e i mulini a vento, simboli di un'epoca in cui il sale era l'"oro bianco" della Sicilia.

Nonostante i successi, la riserva affronta nuove sfide: l'espansione urbana, la vicinanza a impianti industriali e la necessità di tutelare le ultime aree di suolo permeabile. Inoltre, la conservazione dei mulini e delle strutture storiche richiede interventi urgenti per evitare la perdita di un patrimonio unico.

Un anniversario importante, dunque, che sottolinea il valore delle Saline di Trapani e Paceco come modello di equilibrio tra conservazione ambientale e attività economiche sostenibili, confermando il ruolo centrale della riserva nell'ambito della tutela internazionale della biodiversità mediterranea.

Le celebrazioni per il trentennale proseguiranno con un ricco calendario di eventi per tutto il 2025, e coinvolgeranno altre riserve siciliane gestite dal WWF, come Capo Rama e Torre Salsa, che festeggeranno 25 anni, e Lago Preola e Gorghi Tondi, che compirà 27 anni dalla sua istituzione.