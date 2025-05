Partanna, via Castelvetrano al buio da anni, residenti esasperati dopo l’incidente mortale

09/05/2025 07:30:00

Il problema dell’illuminazione pubblica in Via Castelvetrano a Partanna è ancora irrisolto. Dal 2018 ci sono state diverse promesse, ma niente di fatto (ne avevamo parlato qui). Una condizione che i residenti percepiscono ancora più grave, visto l’inizio della bella stagione. Ancor di più ricordando che proprio quella strada fu teatro del pauroso incidente autonomo in cui ha perso la vita il giovane Calogero Ingoglia nell’ottobre dell’anno scorso.

“Sembra che a dicembre scorso – afferma Vincenzo Recupero, uno dei residenti - siano state assegnate dalla finanziaria regionale ben 300mila euro specificatamente e prioritariamente per l’illuminazione della via Castelvetrano e di alcune vie interne, tuttavia, a distanza di mesi, ad oggi non è successo niente. Anche recentemente, la via è rimasta al buio per ore nel corso della stessa giornata”.

Il timore dei residenti è che somme destinate al ripristino di un servizio fondamentale per la sicurezza, possano essere dirottate altrove.

“A noi non interessano nomi o responsabilità specifiche per queste omissioni, ma vorremo solo che il servizio venga ripristinato – ha aggiunto Recupero – La situazione sembra davvero da terzo mondo e abbiamo in programma di coinvolgere le istituzioni a tutti i livelli, a meno di non ricevere risposte e impegni certi che garantiscano la soluzione del problema”.