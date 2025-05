Buongiorno24 del 9 Maggio 2025

09/05/2025 09:26:00

Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24:

Il cardinale Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: scelto il nome Leone XIV

Il cardinale americano-peruviano Robert Francis Prevost è il nuovo Pontefice. Agostiniano, missionario in Perù, 69 anni, è stato stretto collaboratore di Papa Francesco. Ha scelto il nome di Leone XIV, e nel suo primo discorso ha detto: «La pace sia con voi».

Tp24 e Rmc 101 con Gaza: #ultimogiornodigaza per rompere il silenzio

Oggi, 9 maggio, Giornata dell’Europa, Tp24 e Rmc 101 aderiscono alla mobilitazione "L’ultimo giorno di Gaza". Su Tp24 articoli, dati e testimonianze per denunciare la crisi umanitaria. Su Rmc 101, ogni ora uno spot speciale per spiegare perché Gaza sta morendo e perché non possiamo più girarci dall’altra parte.

Belice, Nicola Clemenza dall’antiracket alle accuse di mafia

Era simbolo della lotta al pizzo con l’associazione "Libero Futuro". Ora Nicola Clemenza è indagato dalla DDA di Palermo per peculato e concorso esterno in associazione mafiosa: avrebbe distratto beni confiscati favorendo imprenditori legati alla mafia di Partanna.

Marsala, Bersaglieri: raduno nazionale tra polemiche e fuoriprogramma

È iniziato a Marsala, tra entusiasmo ma anche polemiche e qualche imprevisto organizzativo, il raduno nazionale dei Bersaglieri. La città invasa da cappelli piumati per un evento molto atteso.

Luglio Musicale Trapanese, al via la 77ª edizione

Presentata la 77ª edizione del Luglio Musicale Trapanese: oltre trenta appuntamenti di lirica, danza, concerti jazz e matinée scolastici dal 5 giugno al 30 dicembre, per una stagione che punta su "integrazione, umanità e coraggio".

La Riserva delle Saline di Trapani e Paceco festeggia 30 anni

Trent’anni di tutela ambientale, cultura e bellezza: la Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco festeggia un anniversario importante. In programma numerosi eventi per celebrare il traguardo.

Partinico, scomparso un uomo di 72 anni: giallo su un incidente

È giallo sulla scomparsa di Antonino Arculeo, 72enne di Partinico, sparito da domenica scorsa. Ieri sera la sua auto, una Lancia Y, è stata coinvolta in un incidente autonomo ad Alcamo. Il conducente è fuggito e le ricerche sono in corso per chiarire se fosse proprio Arculeo alla guida.

Trapani, inizia il processo "Eirene" contro Papania e Perricone

Parte oggi il processo scaturito dall’operazione antimafia "Eirene", che vede imputati, tra gli altri, l’ex senatore Nino Papania e l’ex vicesindaco di Alcamo Pasquale Perricone, accusati di voto di scambio politico-mafioso.

La foto della settimana con Vittorio Alfieri

Come ogni venerdì, Vittorio Alfieri commenta con noi la foto della settimana.

Commentate con noi in diretta i fatti del giorno su Tp24.