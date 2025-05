Favignana, barca alla deriva a Cala Rossa: due persone soccorse dalla Guardia Costiera

09/05/2025 14:15:00

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri nelle acque di Cala Rossa, a Favignana, dove due persone di origine straniera sono state soccorse dalla Guardia Costiera dopo che la barca a noleggio sulla quale si trovavano rischiava di finire contro gli scogli..

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando il titolare di una ditta trapanese di noleggio imbarcazioni ha contattato la Capitaneria di porto di Trapani per segnalare la situazione di pericolo. A causa della risacca, l’ancora del natante stava arando, impedendo alla barca di mantenere la posizione, con il rischio concreto di finire contro gli scogli.

Accertato che i due occupanti a bordo fossero in buone condizioni di salute, la sala operativa ha disposto l’invio immediato della motovedetta G.C. B 167, dislocata presso l’Ufficio Locale Marittimo di Favignana. In pochi minuti, l’unità navale ha raggiunto il punto segnalato, ha assicurato una cima al natante e lo ha rimorchiato in sicurezza fino al porto di Favignana. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.00. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche, anche se i due soccorsi sono apparsi molto scossi dall’accaduto.

L’imbarcazione non potrà tornare in mare fino a quando non sarà sottoposta a una visita tecnica per accertarne l’integrità e l’idoneità alla navigazione.

Con l’estate alle porte, il comandante della Capitaneria di porto di Trapani, Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, ha rinnovato l’invito alla prudenza: «È fondamentale valutare attentamente le condizioni del mare, la sicurezza dei punti di ancoraggio, l’efficienza delle dotazioni di sicurezza e dei sistemi di comunicazione. Navigare richiede responsabilità e preparazione per evitare situazioni pericolose per sé e per gli altri».