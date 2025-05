Gaza: 52 mila vittime da ottobre. Tp24 e Rmc 101 aderiscono a #ultimogiornodigaza

09/05/2025 06:00:00

Gaza continua a morire, ogni giorno.

Nelle ultime 24 ore, almeno 106 persone sono state uccise e 367 ferite nella Striscia, a causa dei bombardamenti israeliani. A riferirlo è l’agenzia di stampa palestinese Wafa, sulla base dei dati forniti dalle autorità sanitarie locali.

Il bilancio complessivo, da quando è iniziata l’offensiva israeliana nell’ottobre del 2023, è drammatico: 52.760 morti e 119.264 feriti.

La maggior parte delle vittime sono donne e bambini.

Eppure, di tutto questo, si parla sempre meno. Ecco perché oggi, 9 maggio – Giornata dell’Europa – Tp24 e Rmc 101 aderiscono all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza” con l’hashtag #ultimogiornodigaza e #gazalastday.

Una mobilitazione nata per rompere il silenzio, per ridare visibilità a una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.

Durante tutta la giornata, su Tp24 pubblicheremo articoli, dati, analisi e testimonianze.

Su Rmc 101, trasmettiamo uno spot speciale ogni ora, per spiegare perché Gaza sta morendo. E perché non possiamo più girarci dall’altra parte.

La giornata di oggi è anche l’occasione per fare il punto sulle ultime decisioni del governo israeliano, che ha appena approvato un piano strategico per espandere l’offensiva contro Hamas, con l’obiettivo dichiarato di occupare l’intera Striscia.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che l’operazione sarà “intensa” e “graduale”, e prenderà il via nei prossimi giorni, subito dopo la visita del presidente americano Donald Trump in Medio Oriente.

Intanto, migliaia di civili palestinesi continuano a essere spinti verso il sud della Striscia, in “zone umanitarie” sovraffollate e bombardate, senza garanzie di sicurezza.

L’accesso agli aiuti è sempre più difficile: il governo israeliano vuole escludere l’UNRWA e affidare la distribuzione a società private sotto supervisione militare.

Una scelta contestata dalle Nazioni Unite e dalle principali organizzazioni umanitarie.

Oggi, Gaza ci riguarda tutti.

Perché senza Gaza, è l’umanità a morire.

Parliamone. Informiamo. Prendiamoci la responsabilità.

Anche Mazara risponde: una piazza per Gaza

Anche da una piazza di provincia può partire una voce forte, capace di farsi sentire.

Oggi, 9 maggio, alle ore 19:00, in Piazza Mokarta a Mazara del Vallo, cittadini e associazioni si riuniranno per partecipare all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza”. “Perché il silenzio è complicità.

Perché chi resta a guardare mentre si ammazzano i civili, i bambini, le madri… è peggio di chi preme il grilletto. Perché chiamarlo ‘conflitto’ è vigliacco: è genocidio”. Così gli organizzatori invitano a unirsi.