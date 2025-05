Raduno Nazionale dei Bersaglieri: oggi apre l'Area Wine del Villaggio

09/05/2025 11:34:00

Nel cuore del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si sta svolgendo a Marsala, si accendono oggi i riflettori sull’Area Wine del Villaggio del Bersagliere, dislocato sulla Platea Aelia (Porta Nuova), che apre ufficialmente al pubblico nel pomeriggio di oggi 9 maggio.

Un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione dei vini del territorio che va ad affiancare l’Area Food, già inaugurata ieri sera con una cerimonia suggestiva: protagonisti il Sindaco Massimo Grillo e il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tola, che hanno brindato insieme sulle note della Fanfara del VI Reggimento Bersaglieri di Trapani. A suggellare il momento, un sorvolo emozionante di un elicottero dell’82° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, con il saluto dall’alto di un aviere che ha fatto alzare le teste platea presente.

«Marsala rappresenta un simbolo forte dell’Unità d’Italia: non c’è città che non le abbia dedicato una via. Tornare qui oggi per il Raduno significa rendere omaggio a quel contributo storico e sentire il calore di una comunità accogliente e generosa. Ringrazio l’Amministrazione e tutti i cittadini per questa straordinaria ospitalità», ha dichiarato il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tola. Il Raduno Nazionale dei Bersaglieri coinvolge migliaia di presenze da tutta Italia, in un fitto calendario di eventi che attraversano la città con musica, storia, folklore e partecipazione. “Nel corso del lungo weekend di questa settimana, turisti e visitatori potranno conoscere le bellezze di Marsala lungo quattro itinerari che - seppur non esaustivi dell’intero patrimonio storico e culturale - consentono di apprezzare l’antica Lilibeo e le sue eccellenze enogastronomiche. Il valore aggiunto è quello dei marsalesi che, ne sono certo, contribuiranno ad accogliere con la consueta ospitalità quanti qui giungeranno per vivere intensamente giornate ricche di eventi”, ha affermato il Sindaco Massimo Grillo.

L’Area Wine ospita quattordici cantine e due oleifici, che rappresentano una parte dell’anima produttiva del territorio: Tenute Zichichi, Colomba Bianca, Baglio Diar, Cantine Birgi, Giacomo Mannone Viticultore, Petro Pulizzi, Cantine Intorcia, Marino Abate, Baglio Assuli, Cantine Gandolfo, Cantine Pellegrino, Donnafugata, Olificio Mezzapelle, Tonnino, Baglio Oro e Vite ad Ovest. Sommelier professionisti accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale tra i vitigni autoctoni Protagonista assoluto il Marsala DOC, dalle versioni Superiore alle Riserva, fino alle tipologie dolci con note di frutta secca, ideali coi dessert. Per la degustazione sono in vendita braccialetti al prezzo di euro 10.

Grande affluenza già registrata all’Area Food, dove gli stand di Impiccichè Salumi Srl, Fantasie di Pasta di Romeo Maddalena, Salerno Leonardo, Mangia e Futtitinne di Anna Sammartano e Impiccichè Supermercati Srl propongono piatti della tradizione, specialità di strada e dolci locali. Grazie al sistema digitale sviluppato da Entemo, è possibile acquistare online i token per le degustazioni (5 per 10 euro), oppure rivolgersi direttamente alle casse fisiche presenti in loco. La seconda giornata di eventi avrà come protagonisti al Villaggio del Bersagliere i Dj Diversi Show con Angelo e Stefania. Appuntamento alle 22.30 con un’esibizione che fonde abilità al mixer e performance vocale dal vivo in un mix dinamico di pop ed elettronica dance.

Grazie all’impegno straordinario di numerose Cantine ed Aziende vinicole associate, i partecipanti al Raduno e tutti i visitatori che si troveranno a Marsala fino al 13 maggio 2025 potranno cogliere l’occasione unica di assaporare tutta la ricchezza dello storico patrimonio vinicolo e gastronomico di queste terre. Per l'itinerario “Vino, sapori e cultura”, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed il Museo Archeologico Regionale Lilybeo, è stato appositamente progettato un biglietto unico che comprende una degustazione in Enoteca della Strada del Vino, la visita del Museo del Vino e al Museo Lilybeo. Le aziende vinicole apriranno le loro porte per degustazioni e visite delle cantine, con un’ampia offerta prenotabile direttamente online e arricchita, per chi ne avrà la necessità, di un servizio transfer a/r con partenze dal Monumento ai Mille. Le prenotazioni possono essere effettuate visitando il sito della Strada del Vino, all’indirizzo www.stradavinomarsala.it, oppure dal sito del Tour Operator partner “Sicilia da Scoprire” https://siciliadascoprire.it/strada-del-vino-di-marsala-terre-doccidente/.