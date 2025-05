 Sicurezza a Marsala per il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri: ecco cosa è previsto 

09/05/2025 14:00:00

Per il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Marsala, in programma fino a domenica 11 maggio, il Comune – in collaborazione con le Forze dell’Ordine – ha disposto una serie di misure straordinarie di sicurezza per garantire lo svolgimento ordinato e sereno dell’evento.

Tra le principali disposizioni adottate, spicca il divieto di detenere contenitori in vetro, lattine e oggetti contundenti nelle aree coinvolte dal raduno. La misura, già in vigore, è stata formalizzata con un provvedimento sindacale che recepisce le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi il 6 maggio sotto la presidenza del Prefetto.

Il provvedimento si inserisce nel quadro di una strategia preventiva volta a tutelare la pubblica incolumità, considerando la massiccia presenza di cittadini, visitatori e turisti attesa per l’evento. L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti un’esperienza sicura e pienamente fruibile, garantendo al contempo il regolare svolgimento di tutte le attività in programma.

Rimangono inoltre confermate le disposizioni già in vigore in merito alla vendita e al consumo di bevande alcoliche: l’Ordinanza Sindacale n. 90/2024, valida fino al 31 maggio, vieta la somministrazione e il consumo di alcolici in luoghi pubblici tra le ore 23:00 e le 06:00, ad eccezione di locali e spazi espressamente autorizzati.

Tutte le informazioni relative alle misure di sicurezza, così come gli atti ufficiali, sono consultabili sull’Albo Pretorio online e alla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Marsala.