Professore di musica assolto dalle accuse di abusi sui minori: "Non ha commesso il fatto"

Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Giuseppe Messina, 57 anni, professore di musica in una scuola palermitana. Il Gup Stefania Brambille ha stabilito che l’insegnante “non ha commesso il fatto”, ordinando l’immediata revoca degli arresti domiciliari. Le indagini erano partite dopo la denuncia di due allieve minorenni, che avevano raccontato di aver ricevuto baci sulla testa, abbracci, carezze sulle guance e vicino alle labbra durante le lezioni di pianoforte. Un comportamento che le ragazze avevano interpretato come inappropriato e molesto.

La difesa: “Solo gesti affettuosi, nessuna violenza”

Secondo la tesi sostenuta dalla difesa, affidata all’avvocato Jimmy D’Azzò, quei comportamenti erano da leggere come espressioni affettuose e innocue, non come avances sessuali. A confermare questa versione sono state cinque compagne di classe delle presunte vittime, ascoltate durante l’incidente probatorio. Tutte hanno dichiarato di non aver mai assistito ad atti di natura sessuale o comportamenti ambigui da parte del professore.

L’assoluzione: “Dignità da restituire a un uomo onesto”

«Adesso bisogna restituire dignità a un uomo che ha dedicato la vita all’insegnamento», ha dichiarato l’avvocato D’Azzò. «In oltre trent’anni di carriera, ha avuto a che fare con centinaia di studenti senza mai un richiamo o un sospetto. È stato stimato da tutti: studenti, famiglie e colleghi». Il legale ha anche espresso amarezza per l’approssimazione delle indagini: «Con i mezzi tecnologici a disposizione, si sarebbe potuta accertare prima l’estraneità del mio assistito». Con questa sentenza, il docente torna libero e con il nome riabilitato, ma dopo un anno segnato da detenzione e reputazione compromessa.