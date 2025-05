Il Raduno dei Bersaglieri e il sindaco Grillo che non finisce di stupirci

09/05/2025 18:00:00

Il sindaco lilibetano Massimo Grillo non finisce mai di stupirci. Un anno fa, ad Ascoli Piceno, accompagnato dal suo main sponsor, sodale e seconda carica istituzionale Enzo Sturiano, ricevette in modo ufficioso – e poi ufficializzato a breve – il passaggio metaforico della fanfara: Marsala avrebbe ospitato il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Un’adunanza che si è deciso di far coincidere con i giorni che precedono la ricorrenza dello sbarco dei Mille, e che si concluderà proprio l’11 maggio, giorno dell’anniversario.

Il countdown è iniziato in sordina, con incontri tra l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Bersaglieri per definire un cronoprogramma. Il più coinvolto della giunta è stato l’assessore ai grandi eventi, Ignazio Bilardello di Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, è partita la caccia alle risorse economiche, quantificate quest’anno in 304 mila euro, così suddivise: 50 mila dal Libero Consorzio di Trapani, 110 mila dalla Regione, 144 mila dall’aumento della tassa di soggiorno – provvedimento che ha suscitato parecchi malumori a Sala delle Lapidi.

Altri 50 mila euro il primo cittadino li ha attinti dal fondo di riserva, per abbellire con fiori e piante il percorso della sfilata delle fanfare dell’11 maggio, che partirà da via Mazzini e si concluderà in piazza della Vittoria, sede del palco delle autorità – palco che, a detta di molti, farà invidia perfino a quello di Roma in occasione della Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno.

Gli ultimi giorni hanno raccontato una corsa frenetica per rendere la città pronta e accogliente. Il centro storico ha visto interventi di manutenzione al pavé stradale e pedonale, mentre Marsala è stata tappezzata di bandierine tricolori – di quelle che, solitamente, si vedono solo durante i Mondiali di calcio.

Ma questa volta il sindaco si è superato: i drappi del tricolore sono stati collocati ovunque, perfino lungo il viale del vecchio cimitero. Probabilmente, vista la coincidenza con il conclave per l’elezione del nuovo Papa (iniziato il 7 maggio), il sindaco spera nell’intercessione del futuro pontefice per far resuscitare i defunti lì sepolti, che – se il miracolo dovesse accadere – si troverebbero già pronti con i loro drappi per festeggiare e verrebbero accolti dalla fanfara dei fanti piumati.

Buon 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che sicuramente ci sorprenderà.

Vittorio Alfieri