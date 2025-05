Domenica 11 maggio: L’Azalea della ricerca AIRC sboccia anche a Marsala per la Festa della Mamma

09/05/2025 08:00:00

Domenica 11 maggio 2025, in occasione della Festa della Mamma, L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare le piazze italiane con un fiore simbolo della salute delle donne e della lotta contro il cancro. Anche a Marsala sarà possibile partecipare all’iniziativa recandosi in Piazza Loggia (Piazza della Repubblica), in via San Giovanni Bosco presso i Salesiani, oppure nella frazione di Strasatti, davanti alla Chiesa Maria SS. Addolorata.

Saranno migliaia i volontari AIRC in tutta Italia a distribuire oltre 600.000 piantine di azalea, a fronte di una donazione minima di 18 euro. L’evento, tra i più sentiti nell’ambito del sessantesimo anniversario di AIRC, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca oncologica, con particolare attenzione ai tumori femminili.

Nel 2024, in Italia, sono state 175.600 le nuove diagnosi di tumore tra le donne, con il cancro al seno come forma più diffusa. Ma grazie ai progressi della ricerca – resa possibile anche da iniziative come questa – oggi due donne su tre sopravvivono almeno cinque anni dopo la diagnosi.

Nata nel 1984 come prima campagna di raccolta fondi nelle piazze, l’Azalea della Ricerca è diventata nel tempo un simbolo di speranza, prevenzione e cura, legato a doppio filo alla celebrazione della maternità e del coraggio femminile. Insieme alla piantina, sarà distribuita anche una pubblicazione informativa con dati aggiornati e testimonianze di chi ha affrontato la malattia, come Roberta, 37 anni, sopravvissuta a un linfoma grazie a cure innovative sostenute dalla ricerca AIRC.

Per chi non potrà recarsi fisicamente nelle postazioni, sarà possibile acquistare l’azalea anche su Amazon. Tutte le informazioni sono disponibili su azaleadellaricerca.it.

Un piccolo gesto, una piantina, può fare la differenza nella vita di tante donne.

Affrontiamo il cancro. Insieme.