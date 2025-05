Marsala, parcheggiatore abusivo allontanato dalla Polizia: divieto di accesso per 12 mesi vicino al Monumento ai Mille

10/05/2025 13:16:00

Nuovo intervento della Polizia di Stato a Marsala contro l’attività dei parcheggiatori abusivi. Gli agenti del Commissariato, su disposizione della Divisione Anticrimine della Questura di Trapani, hanno notificato un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.Ur.) a un soggetto sorpreso nuovamente a esercitare l’attività illegale di guardiamacchine nel parcheggio comunale adiacente al “Monumento ai Mille”, noto anche come “(ex) Salato”.

Un volto noto alle forze dell’ordine

L’uomo, già destinatario in passato di analoghi provvedimenti, è ben conosciuto dalle autorità. A suo carico risultano pregiudizi penali e di polizia per reati come resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di stupefacenti, furto aggravato. Questa volta, a far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un cittadino, che ha contattato le pattuglie in servizio dopo aver notato l’individuo operare nel parcheggio come abusivo.

Un D.A.C.Ur. per tutelare sicurezza e decoro

Tenuto conto della recidiva, il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore ha firmato il provvedimento di divieto di accesso per dodici mesi a tutte le vie e piazze del centro urbano di Marsala dove l’uomo potrebbe tornare a esercitare l’attività abusiva.

L’intervento rientra nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio avviato dalla Questura, con l’obiettivo di contrastare reati predatori, furti e spaccio, soprattutto durante il periodo festivo appena trascorso. Le misure di tipo inibitorio, come il “D.A.S.P.O. urbano”, mirano a garantire il decoro delle aree pubbliche e a scoraggiare comportamenti illegali reiterati.