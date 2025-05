Tony Gaudino, l'eroe "per caso" di Salemi

10/05/2025 08:37:00

Mattinata di panico ieri a Salemi, dove un violento incendio ha distrutto sei auto nel centrale piazzale Libertà, a pochi metri da una cabina del gas metano e da un palazzo abitato. Solo per un caso fortunato non ci sono stati feriti, ma la paura è stata tanta. Le fiamme hanno annerito la facciata di un edificio e solo l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da una Mercedes posteggiata nel piazzale e avrebbe avuto origine da un guasto meccanico. Le fiamme si sono propagate velocemente a cinque vetture vicine: una Fiat Panda, una Range Rover Evoque, una Golf e una Nissan.

L’eroe per caso: Tony Gaudino, vigile del fuoco di passaggio

Ad evitare una vera e propria tragedia è stato Tony Gaudino, vigile del fuoco in servizio nel Nord Italia ma originario di Salemi, che casualmente si trovava sul posto. Vista la scena, ha preso un estintore ed è intervenuto per interrompere la scia di combustibile che rischiava di far propagare le fiamme in direzione della cabina del metano, evitando così un’esplosione.

Il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, ha voluto ringraziarlo pubblicamente: «È stata una mattinata di grande apprensione. Per fortuna nessun ferito, grazie alla prontezza di Tony Gaudino e all’intervento dei Vigili del Fuoco di Salemi, Castelvetrano, Trapani e Mazara. Un grazie anche a carabinieri, Protezione civile comunale e Polizia municipale».

Indagini in corso, danni enormi

Il rogo è stato domato grazie all’intervento congiunto di numerose squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da tutta la provincia. La Polizia municipale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che saranno fondamentali per stabilire con certezza l’origine del rogo, anche se l’ipotesi prevalente rimane quella dell’incendio accidentale.

I danni sono notevoli: sei vetture completamente distrutte, altre danneggiate, il prospetto di un palazzo annerito e la paura dei residenti, alcuni dei quali avevano parcheggiato lì l’auto solo da poche ore. Coinvolta anche una vettura a noleggio di turisti stranieri, che hanno visto andare in fumo il loro mezzo appena ritirato.

Gli interventi e la bonifica

Una donna alla guida della Mercedes, impaurita, ha subito allertato il marito. Sul posto anche la Protezione civile e i carabinieri, che hanno evacuato l’area. I lavori di messa in sicurezza e bonifica sono proseguiti per tutta la giornata, mentre il Comune ha ringraziato pubblicamente anche l’ispettore Peter Leo Cardillo, per il coordinamento delle operazioni.