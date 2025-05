Bersaglieri, festival e spettacoli: il weekend in provincia di Trapani

10/05/2025 06:00:00

Dal Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Marsala alla “Trapani Arabian Horse Cup”, passando per festival letterari, spettacoli teatrali, concerti e passeggiate archeologiche: il fine settimana del 10 e 11 maggio offre un ricco ventaglio di appuntamenti.

MARSALA - Ultimi due giorni per il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Sabato 10 maggio, in Piazza della Repubblica, Fede e Sal si esibiscono alle 19:30 con un repertorio che spazia dall’opera al jazz. Alle 22:30, le Fanfare di Palermo, Roma, Bergamo e altre città si esibiscono davanti alla Chiesa Madre. Al Villaggio del Bersagliere, alle 19:30, suonano i Blue Monkeys Live Band, seguiti dal DJ Adrix Show a mezzanotte.

Domenica 11 maggio, la giornata inizia con la sfilata nazionale per le vie del centro. Seguiranno la cerimonia di intitolazione della Biblioteca Comunale e il ricordo delle vittime del bombardamento del 1943. Alle 18:00, l’ammainabandiera al Monumento ai Marinai chiude il Raduno. Il Villaggio del Bersagliere rimarrà aperto, con street food, vino doc e la musica lounge del DJ Night by Night alle 19:30.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Fino a domenica 11 maggio Castellammare del Golfo ospita il festival “Librinauti”, dedicato alla lettura per bambini e adulti. In programma laboratori creativi, letture ad alta voce, fiabe, musica, teatro di marionette e attività all’aperto nella villa comunale Regina Margherita. L’iniziativa, a cura di Haramundi e Libreria D’Angelo, rientra nel Maggio dei Libri. Eventi gratuiti per tutte le età, con il patrocinio del Comune. Sabato 10 maggio, alle ore 18:00 nella villa comunale Regina Margherita, si terrà “Voci e suoni dei tre mondi”, lettura ad alta voce di classici fantasy accompagnata da colonne sonore, con la partecipazione di studenti, volontari e musica dal vivo. Domenica 11 maggio, dalle 10:30 alle 19:30, sempre in villa, giornata ricca di eventi: teatro di marionette, laboratorio musicale “I tamburi di Jumanji”, letture con “Una valigia di storie” e attività ludiche come il ponte tibetano.

CASTELVETRANO - Sabato 10 maggio, alle 18:00, presso il Centro culturale polivalente Basile, si terrà la presentazione del libro "Nascita della mafia" di Salvatore Mugno. L'evento, gratuito, sarà moderato dal giornalista Egidio Morici e vedrà la partecipazione di Francesco Calcara, Rosario Atria, il Procuratore Fernando Asaro e il Procuratore Ennio Petrigni. L'incontro sarà arricchito da letture di Sonia Giambalvo e interventi musicali di Guzzo.

ALCAMO - Il 10 e 11 maggio, presso il Cinema Esperia si terranno due giornate imperdibili nell'ambito della manifestazione Cinema in Festa 2025. Il 10 maggio, si partirà con la proiezione scolastica del film "No Other Land" (15:00), seguito da "L'Amore che Ho" alle 18:30, e i cortometraggi "Palermo: Amore e Fontane" e "Lasciando la Sicilia" (21:00). Il 11 maggio, dalle 18:30, si terranno i Corti d'Autore con Beppe Manno, mentre alle 20:30 sarà proiettato "Sotto lo Stesso Cielo" con il regista Carlo Palmeri. La giornata si concluderà alle 21:30 con la premiazione degli artisti.

ALCAMO - Sabato 10 maggio alle ore 19:00, al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo, va in scena l’opera “La Baronessa di Carini” di Giuseppe Mulè, ispirata a un caso storico di femminicidio. La produzione è a cura dell’associazione OperaOggi, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sul palco, un cast di interpreti accompagnato dal Coro Kemonia e dal pianista Gioacchino Tubiolo. Info: operaoggiinfo@gmail.com.

ALCAMO - Fino a domenica 11 maggio, Alcamo ospita la XXVII edizione del Concorso Lirico “Città di Alcamo”, con 47 partecipanti provenienti da 12 nazioni. Il concorso, diretto dal soprano Lella Cuberli, offre premi in denaro, borse di studio e audizioni per vincitori. Il concerto di gala e la premiazione si terranno l’11 maggio al Teatro Cielo. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

ALCAMO - Fino all'11 maggio, Alcamo ospiterà il festival “Resistere per Esistere”, con eventi per sensibilizzare sulla pace e i diritti umani. Sabato 10 maggio, alle 17:00, incontro sulla resistenza nonviolenta a Masafar Yatta, seguito alle 19:00 dal corteo per le vittime di Gaza in Piazza Ciullo. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

CALATAFIMI SEGESTA - Sabato 10 maggio , alle ore 19:30, a Calatafimi Segesta si terrà la prima rievocazione storico-teatrale risorgimentale con corteo in costume d’epoca nel centro storico e il discorso di Garibaldi rievocato in Piazza Unità d’Italia. L’evento è curato dall’associazione “Segesta nel Sogno” con regia di Gabriella Matranga e vede Cocò Gulotta nel ruolo di Garibaldi. Parteciperanno anche la fanfara dei Bersaglieri d’Asti e il gruppo storico “La Perla Imperiale”. Ingresso libero, info presso l’Ufficio Turistico Comunale.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Sabato 10 maggio alle 21:00, al Cine-Teatro Olimpia, va in scena “Storia di un bambino chiamato Franco”, spettacolo musicale dedicato a Franco Battiato con la band “La Voce del Padrone” e la voce di Valentina Mazzamuto. L’evento chiude la rassegna “Il Bello di Sicilia 2”, prodotta da Quintosol con il patrocinio del Comune. Biglietti in vendita presso Soleluna, al botteghino e su Ticket.it.

SCIACCA - Domenica 11 maggio, l'associazione La Excelencia ACRSD di Sciacca organizza un'escursione alla scoperta del Palmento Greco del V secolo a.C. nella Valle dei Vini, con un percorso di 7,5 km di difficoltà medio-facile. Il ritrovo è alle 8:15 presso il centro rifornimento Agip in località Chiana Scunchipani. Dopo il trekking, pranzo facoltativo all'Agriturismo "Antico Mulino" a Sambuca di Sicilia. Per info e prenotazioni: Roberto 328 1345163 - Enzo 334 3143281.

TRAPANI - Dal 10 all'11 maggio, Trapani ospita la "Trapani Arabian Horse Cup" in piazza Vittorio Emanuele, evento internazionale dedicato al cavallo arabo, con competizioni per puledri, stalloni e fattrici, oltre ai Campionati Finali ECAHO. Parallelamente, si terrà la seconda tappa del campionato regionale FITETREC–ANTE "Monta da lavoro". L'evento include anche attività per il pubblico, come il "Battesimo della sella", e un village tematico con stand di artigianato e prodotti locali. Ingresso gratuito.

TRAPANI - Lunedì 12 maggio alle 11:00 sarà inaugurata a Trapani, presso la Sala Laurentina, la mostra “Dipinti di speranza”, con opere realizzate da 30 detenuti nell’ambito del progetto “Copie d’arte famose” curato da Giusy Pennelli. L’iniziativa, promossa dalla Diocesi e dalla Casa Circondariale “Pietro Cerulli”, mira al reinserimento sociale attraverso l’arte. La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.