Dalla Regione: Dagnino e l'internazionalizzazione. Ricordato Bonsignore

10/05/2025 18:57:00

«Il rapporto Svimez conferma che la Regione è sulla giusta strada. Infatti, alcune delle principali raccomandazioni contenute nel report dell’istituto sono già state tradotte in legge o sono oggetto di disegni di legge presentati in aula. Mi riferisco alle norme volte a favorire le aggregazioni aziendali, a quelle per attrarre investimenti dall’esterno del territorio, all’assegno di povertà, al prestito d’onore e al sostegno del credito al consumo, approvate con la manovra finanziaria di fine 2024. Ma anche alle misure per l’internazionalizzazione, alla Super Zes e al rifinanziamento della legge sulla povertà, che saranno a breve esaminati dal Parlamento regionale. Il rapporto è l’ulteriore conferma della bontà della politica economica intrapresa dal governo Schifani, corroborata anche dai numeri incoraggianti registrati da tutti i principali indicatori economici». A dichiararlo è l'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino, a margine del convegno "Le finanziarie a sostegno delle politiche economiche delle Regioni", promosso dall‘Anfir (Associazione nazionale finanziarie regionali), con la collaborazione di Irfis FinSicilia, nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, nell'ambito del quale è stato presentato lo studio Svimez "Consolidare la ripresa: una strategia possibile per la Sicilia del 2030".

BONSIGNORE. «Giovanni Bonsignore è un esempio di integrità, dedizione e coraggio. La sua vita e il suo sacrificio devono essere una guida per chi oggi lavora nella pubblica amministrazione e, soprattutto, per i giovani che credono in una Sicilia fondata sulla legalità e sul servizio allo Stato». A dirlo è l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, partecipando alla cerimonia in ricordo del dirigente della Regione Siciliana che fu assassinato dalla mafia il 9 maggio del 1990, perché si era opposto a un finanziamento illegittimo destinato a una cooperativa vicina alla criminalità organizzata. Durante la commemorazione per il 35esimo anniversario, alla presenza di colleghi e familiari, l’assessore ha deposto una corona di fiori accanto alla targa affissa nella sede di via degli Emiri a Palermo in ricordo di Bonsignore.