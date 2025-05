 San Vito Lo Capo, 977mila euro dalla Regione per viabilità e arredo urbano

10/05/2025 16:00:00

Ammontano a circa 977 mila euro i fondi destinati al Comune di San Vito Lo Capo per una serie di interventi pubblici, finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). A renderlo noto sono il capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, e la consigliera comunale forzista Alba La Sala.

Il decreto è stato firmato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e prevede il completamento di alcuni interventi nel centro urbano: tra questi, la sistemazione dell’ultimo tratto di via Faro, il completamento dell’arredo urbano, la riqualificazione del lungomare e la sistemazione della Villa dell’ex Albergo Diurno.

I lavori rientrano in un più ampio piano di utilizzo delle risorse FSC, strumento finanziario europeo spesso utilizzato per colmare i divari territoriali e promuovere lo sviluppo nelle aree meno infrastrutturate. In questo caso, l’impiego dei fondi viene indirizzato verso opere di riqualificazione che puntano alla sicurezza stradale e al miglioramento del decoro urbano.

I due esponenti di Forza Italia rivendicano la portata dell’intervento, definendolo come “atteso da tempo” e frutto di “un’attenzione costante del Governo regionale e del Presidente Schifani verso la provincia di Trapani”.