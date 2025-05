Nasce Borgo Blu, a Mazara del Vallo un centro per l’autismo e l’inclusione

10/05/2025 06:00:00

Si inaugura oggi, sabato 10 maggio 2025, a Mazara del Vallo, Borgo Blu, un centro laboratoriale dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Il taglio del nastro è previsto alle 11 nella borgata Costiera, in via Cervinia 1, in quella che un tempo era una struttura alberghiera e che oggi, grazie al lavoro e alla determinazione di Pietro Titone, della sua famiglia e di una rete di volontari, si trasforma in un luogo di cura, formazione e condivisione.

«Borgo Blu nasce da un'esperienza personale lunga undici anni accanto a mia figlia – racconta Pietro Titone –. Qui daremo spazio a laboratori di cucina, agricoltura, arte e percorsi terapeutici per i più piccoli, ma anche a percorsi di formazione e inserimento lavorativo per i ragazzi con alto funzionamento. Il nostro obiettivo è l’autonomia, la dignità, non solo l’assistenza».

Il progetto è stato realizzato senza fondi pubblici: «Io e mia moglie abbiamo ristrutturato l’edificio investendo le nostre risorse, e oggi stiamo ricevendo un grande sostegno dal territorio. Tanti si stanno avvicinando per offrire aiuto, idee, tempo. È il segno che questa era una struttura necessaria».

Borgo Blu sarà anche sede di una futura biscotteria artigianale, dove i ragazzi produrranno dolci con materie prime locali. Un modello ispirato ad altre esperienze di successo in Italia, come “PizzaAut” o il biscottificio di Mirandola.

La giornata inaugurale è anche l’occasione per presentare alla cittadinanza i progetti in corso e quelli futuri. Previsti laboratori dimostrativi, visite guidate e momenti di condivisione.

«Non parliamo solo di inclusione, ma di comunità. Borgo Blu vuole essere un luogo vivo, aperto, dove si lavora “durante” e non solo si pensa al “dopo di noi” – conclude Titone –. L’invito è rivolto a tutti: istituzioni, cittadini, famiglie. Costruiamo insieme un futuro più giusto e accogliente».