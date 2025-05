Trapani: domenica 11 maggio le "Azalee della Ricerca" in Piazza Vittorio Emanuele

10/05/2025 15:00:00

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna l’atteso appuntamento con L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Un evento simbolico che, da oltre quarant’anni, unisce l’amore per le mamme alla solidarietà concreta per la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne.

Anche a Trapani, come in tantissime piazze d’Italia, sarà possibile partecipare attivamente alla campagna: le volontarie di AIRC vi aspettano in Piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 8.00, fino ad esaurimento delle piantine.

Dal 1984, questa iniziativa rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva. Il successo dell’Azalea della Ricerca è reso possibile grazie alla generosità di milioni di italiani e all’instancabile impegno di migliaia di volontari che, ogni anno, rendono capillare la distribuzione delle piantine simbolo della speranza.

Nel 2024, AIRC celebra sessant’anni di attività, sessant’anni di impegno costante per sostenere la migliore ricerca oncologica indipendente. L’azalea, con il suo colore e la sua forza, diventa ancora una volta il fiore della speranza, della cura, del futuro.

Partecipare è semplice, ma il gesto è di grande valore: con una donazione, riceverete un’azalea e contribuirete a finanziare progetti di ricerca fondamentali per diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci.