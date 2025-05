A Nome Loro torna al Parco Archeologico di Selinunte il 13 settembre 

10/05/2025 00:00:00

Torna il 13 settembre 2025, nel suggestivo Parco Archeologico di Selinunte, A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia, la maratona artistico-musicale promossa dall’associazione A Nome Loro e ideata dalla pianista e compositrice Sade Mangiaracina. Un evento che intreccia musica, impegno civile e memoria collettiva in uno dei luoghi più simbolici della Sicilia.

Dopo aver coinvolto oltre 16.000 persone nelle prime due edizioni, il progetto cresce e annuncia i primi nomi della sua terza edizione. Sul palco si alterneranno artisti molto diversi tra loro, in una contaminazione di stili e generazioni: da Ron ad Avion Travel, da Enzo Avitabile a Ditonellapiaga, passando per Dimartino, Leo Gassmann, Calibro 35, Bonnot, Neri per Caso, Bungaro insieme al sassofonista Raffaele Casarano, la band napoletana A67, il collettivo reggae Shakalab, il gruppo folk Ottoni Animati, Cico Messina, il giovane cantautore Ermes Russo, la band Gli Asteroidi e il comico e conduttore Roberto Lipari. La line-up definitiva sarà svelata nelle prossime settimane e promette nuove sorprese.

Accanto alla musica, spazio anche alle testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso della violenza mafiosa o si batte ogni giorno per la legalità. Tra gli ospiti già confermati: il giornalista Lirio Abbate, Giovanni e Luisa Impastato di Casa Memoria, Antonio Vassallo, Margherita Asta e Salvo Ruvolo dell’associazione Musica e Cultura.

A presentare la serata saranno Martina Martorano, Gino Castaldo e Stefania Renda. L’evento è sostenuto da SIAE, Nuovo Imaie, CGIL, CISL, UIL ed Ebat Trapani.

“Una line up pop e di qualità, con artisti di diversa provenienza e formazione, in un’entusiasmante miscela di linguaggi espressivi e generi musicali, per rivolgersi a un pubblico più ampio e trasversale possibile”, affermano gli organizzatori. “Perché la battaglia contro il pensiero mafioso attraverso la musica, l’arte e la cultura non può sottostare a mode, tendenze o nicchie culturali, ma deve essere patrimonio collettivo”.

Nata nel 2023, pochi giorni dopo la cattura del boss Matteo Messina Denaro, la manifestazione ha già visto salire sul palco artisti come Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Daniele Silvestri, Arisa, Raiz, Paolo Fresu, Modena City Ramblers, oltre a nomi del teatro e del cinema come Luigi Lo Cascio e Donatella Finocchiaro. Unendo musica e testimonianza, l’evento intende mantenere viva la memoria delle vittime e promuovere una Sicilia finalmente libera, attraverso la forza dell’arte.