Nasce  @38parallelo_studenti: il volto social del Festival, raccontato dagli studenti del Liceo Scientifico

11/05/2025 13:00:00

Il Festival “38° Parallelo – tra libri e cantine” si arricchisce di una nuova voce: quella degli studenti. Per la IX edizione, in programma dal 21 al 24 maggio a Marsala, nasce il profilo Instagram @38parallelo_studenti, interamente curato dagli alunni del liceo scientifico “P. Ruggieri”. Uno spazio digitale dove il racconto del Festival avverrà in modo diretto, autentico e critico, lontano da filtri e narrazioni patinate, capace di trasmettere l’esperienza vissuta “da dentro”.

L’iniziativa è parte del più ampio progetto di coinvolgimento delle scuole, che quest’anno vede protagonisti circa 120 studenti del “Ruggieri”: 41 impegnati nell’area comunicazione, 59 nell’accoglienza e una ventina coinvolti nello spettacolo di apertura, “Nostalgia”, che andrà in scena il 21 maggio al Teatro Sollima.

«Coinvolgere i ragazzi è fondamentale, soprattutto in un’edizione dedicata al tema della Rigenerazione – spiega il direttore artistico Giuseppe Prode –. Il loro sguardo giovane e critico è un invito a riconsiderare la relazione tra l’Io e il Noi, un modo per rompere l’isolamento sociale e riscoprire la forza del confronto».

Il progetto ha trovato immediato entusiasmo nella dirigente scolastica del liceo, Fiorella Florio: «All’inizio i nostri studenti si avvicinarono per curiosità. Ora, grazie alla fiducia del Festival, vivono l’esperienza come protagonisti, tra palco, ufficio stampa e social media. È un’occasione preziosa per uscire da logiche semplificate e scoprire la complessità del pensiero attraverso il dialogo».

Ad aprire il Festival, il 21 maggio alle ore 21.00, saranno proprio gli studenti del “Ruggieri”, con lo spettacolo “Nostalgia” al Teatro Sollima. A chiudere, il 24 maggio al Teatro Impero, sarà Stefano Massini, drammaturgo, narratore e unico autore italiano vincitore del Tony Award, con Alfabeto delle emozioni: un viaggio teatrale tra le fragilità e le meraviglie del sentire umano.

Grande novità di questa edizione è la presenza di Mediterradio, il progetto radiofonico nato sotto l’egida della Copeam, che per la prima volta parteciperà al Festival. Con Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio France – Frequenza Mora e Radio Nazionale Tunisienne, Mediterradio offrirà un ponte culturale tra le grandi isole del Mediterraneo. Quattro giornalisti saranno a Marsala per raccontare il Festival e dare voce alla comunità locale.

“38° Parallelo – tra libri e cantine” è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’ARS, dalla Regione Siciliana (Assessorati al Turismo e ai Beni Culturali), dal Comune di Marsala e dal Parco Archeologico di Lilibeo. Aderisce a “Il Maggio dei Libri 2025” e gode degli auspici del Centro per il libro e la lettura, oltre al supporto di reti bibliotecarie e festival letterari della provincia. Media partner: Rai Radio 3, COPEAM MEDITERRADIO, RMC101, TP24 e La TR3 – canale 83.