12 Maggio:  Zelens’kyj disposto a incontrare Putin, il Papa invoca la pace, tregua India - Pakistan

12/05/2025 07:05:00

E' il 12 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani:

• Zelens’kyj si è detto disposto a incontrare Putin giovedì in Turchia. Kiev però insiste nel chiedere il cessate il fuoco

• Papa Leone XIV dal balcone di San Pietro ha invocato la pace per Gaza e l’Ucraina davanti a centomila fedeli. Prevost ha anche tolto i sigilli all’appartamento del Palazzo Apostolico, dove probabilmente andrà ad abitare

• Regge per il momento la tregua tra India e Pakistan. Il negoziato auspicato da Trump potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore

• Un altro braccio di ferro potrebbe cessare: quello tra Usa e Cina sui dazi. Nell’incontro a Ginevra, le due superpotenze avrebbero fatto passi decisivi verso un accordo, che però ancora non c’è

• Anche in Medio Oriente potrebbe esserci una schiarita, in vista del viaggio del presidente degli Stati Uniti in Arabia e nei paesi del Golfo. Hamas ha annunciato il rilascio di un ostaggio israelo-americano e si parla di un possibile cessate il fuoco imposto da Trump

• Si è ucciso gettandosi dalla terrazza del Duomo di Milano Emanuele De Maria, il killer evaso durante un permesso di lavoro in albergo. Poche ore prima era stato trovato il corpo senza vita della sua collega, la barista dell’hotel, da lui probabilmente uccisa a coltellate





• Jannik Sinner è tornato a giocare: al Foro Italico, durante gli Internazionali, ha battuto l’argentino Mariano Navone e oggi se la vedrà con Jesper de Jong

• Il socialista Edi Rama sarà per la quarta volta premier dell’Albania. Le elezioni lo hanno visto prevalere sui conservatori, che però denunciano brogli ai seggi

• A Lampedusa è arrivato un gommone con a bordo i cadaveri di due bambini di 2 anni e di un uomo di 30: sarebbero morti in mare di fame e di sete

• A Biella hanno sfilato centomila alpini e sono state superatele polemiche causate da un video nel quale alcuni di loro cantavano Faccetta nera

• Marine Le Pen è stata ospite di Matteo Salvini a Roma. Entrambi hanno seguito l’intervento del Papa in piazza San Pietro. E hanno condannato l’atteggiamento pro riarmo europeo di Macron

• A Bolzano la Südtiroler Volkspartei resterà neutrale nella sfida per la poltrona di sindaco, che vede uno contro l’altro i candidati di centrodestra e centrosinistra

• Venticinque circoli del Pd sono stati chiusi per debiti a Bologna e nel suo hinterland

• Rodrigo Duerte, ex presidente filippino in carcere all’Aia per crimini contro l’umanità, potrà candidarsi a primo cittadino di Davao, uno dei comuni più grandi del suo paese

• Oltre 100 sarebbero le vittime di una grave alluvione in Congo. Il bilanciò è destinato ad aggravarsi

• A Roma Roberto Pompi, conosciuto come il re del tiramisù, è stato più volte minacciato di morte dal cognato, ora finito in carcere

• Tre dirigenti industriali sono stati indagati per l’incendio scoppiato all’ex Ilva di Taranto il 7 maggio

• Mads Pedersen ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia e riconquistato la maglia rosa

• Il Napoli è stato bloccato in casa dal Genova sul 2-2 mentre l’Inter ha sconfitto il Torino: ora i partenopei hanno un solo punto in più sui nerazzurri nella corsa allo scudetto

• Johann Zarco ha vinto il MotoGp in Francia, secondo Marc Marquez che guida la classifica con 171 punti. Bagnaia è arrivato sedicesimo ed è fermo a 120 punti

• Sono scomparse le attrice Denise Alexander, protagonista di General Hospital, e Lainie Miller, nota per aver interpretato la spogliarellista nel Laureato. Sono morti anche l’ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito e la curatrice della Biennale di Venezia Koyo Kouoh

Titoli

Corriere della Sera: Zelensky e Putin, sì al vertice

la Repubblica: Zelensky apre a Putin

La Stampa: Pace, Zelensky sfida Putin

Il Sole 24 Ore: Tribunali, cambia / il trend: obiettivi / europei più lontani

Il Messaggero: Zelensky: incontrerò Putin

Il Giornale: Ucraina, l’ora della verità

Leggo: Leone XIV: «Mai più la guerra»

Qn: Zelensky apre a Putin / «Vediamoci in Turchia»

Il Fatto: Leone è come Francesco: « Mai / più guerra in Ucraina e a Gaza»

Libero: È tornato il Papa

La Verità: Tra Russia e Ucraina / forse è la volta buona

Il Mattino: Arriva il sì di Zelensky: inconterò Putin in Turchia

il Quotidiano del Sud: Si fa presto a dire green

Domani: Ucraina, il contropiede di Zelensky / «Pronto a vedere Putin di persona»