Bersaglieri, insulti sessisti e le altre notizie del 12 Maggio 2025

12/05/2025 09:20:00

Buongiorno24, siamo in diretta streaming sui canali social, su Tp24 e su Rmc 101. Ecco le principali notizie di oggi, 12 maggio 2025.

Caso Messina Denaro, Floriana Calcagno ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha concesso gli arresti domiciliari a Floriana Calcagno, l’insegnante arrestata con l’accusa di aver favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, con cui aveva una relazione sentimentale. La donna aveva dichiarato di non conoscere la vera identità del capomafia fino al momento della sua cattura. Restano da chiarire le motivazioni del Tribunale.

Inferno a Salemi, in fiamme sei auto

Un vasto incendio ha distrutto sei auto vicino a Piazza Libertà a Salemi. Il rogo sarebbe partito da una Mercedes guidata da una donna in gravidanza, che è riuscita a salvarsi. Decisivo l’intervento tempestivo di un ex vigile del fuoco e della polizia municipale per evitare conseguenze peggiori.

Marsala, arrestato giovane spacciatore con proiettili

I Carabinieri di Marsala, con i Cinofili di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato un marsalese di 24 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati 80 grammi di hashish e marijuana, 2.600 euro in contanti e 48 proiettili calibro 9 illegalmente detenuti.

Marsala, allontanato parcheggiatore abusivo

La Polizia di Stato ha allontanato dal centro di Marsala il posteggiatore abusivo che operava nel parcheggio comunale vicino al Monumento ai Mille.

Marsala, incidente stradale in contrada Spagnola

Paura per una madre e sua figlia dirette all’aeroporto, coinvolte in un violento scontro tra una Volkswagen T-Cross e una Jeep. La donna alla guida è rimasta ferita, mentre la figlia è illesa grazie ai sistemi di sicurezza.

Favara, tragedia alla pompa di benzina: è stato un gesto volontario

Valeria Di Gloria, 41 anni, è morta carbonizzata in un incendio all’impianto “Lukoil” tra Agrigento e Favara. Secondo le immagini delle telecamere, si tratterebbe di un drammatico gesto volontario.

Trapani, Valeria Battaglia candidata alla segreteria provinciale del PD

Valeria Battaglia, vicesindaca di Partanna, è ufficialmente candidata alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Trapani, sostenuta dall’area Schlein e da una parte degli ex sostenitori di Bonaccini.

Mozia, finalmente arriva la corrente elettrica

Dopo trent’anni, Mozia è finalmente collegata alla rete elettrica nazionale. Addio al vecchio generatore a diesel, l’isola dei Fenici guarda ora a un futuro più sostenibile.

Antonini e la frase sessista, Rosalia D’Alì risponde

Durante un dibattito televisivo su Telesud, Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, aveva rivolto un’allusione sessista contro l’assessora al Turismo Rosalia D’Alì. L’assessora ha risposto: "È stato un attacco maschilista, provo solo pena per chi usa questi mezzucci per screditare una donna". E noi ci chiediamo: nel 2025 sono ancora accettabili insinuazioni sessiste in tv? Chi tace, non è forse complice?

Siamo in diretta streaming su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social. Commentate con noi i fatti del giorno.