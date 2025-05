 Tre Fontane, ancora una rissa tra giovani, preoccupazione tra famiglie e commercianti

12/05/2025 12:34:00

Ancora violenza nella località balneare di Tre Fontane. Nella serata di ieri si è verificata un’ennesima rissa tra gruppi di ragazzi nei pressi di alcuni noti locali del litorale. Secondo quanto riportato da CastelvetranoNews, si tratterebbe – stando a indiscrezioni – di giovani provenienti da Mazara del Vallo e Marsala che si sarebbero fronteggiati in maniera violenta, seminando paura tra passanti e avventori.

Già lo scorso fine settimana si era registrato un episodio simile sempre nella stessa zona, alimentando un clima crescente di insicurezza. Numerosi cittadini hanno affidato ai social il loro malcontento e la preoccupazione per quanto sta accadendo nella zona.

«Siamo stanchi di vedere la nostra località trasformata in un ring ogni weekend», si legge in uno dei commenti più condivisi. Un altro genitore, visibilmente preoccupato, ha scritto: «Temiamo per i nostri figli. Escono per passare una serata tranquilla, ma ci chiediamo se sia davvero sicuro lasciarli andare in giro».

Anche i titolari dei locali, che animano l’estate con la loro offerta turistica e gastronomica, denunciano il danno che questi episodi stanno causando. «Ogni rissa è un danno per tutti noi – ha dichiarato un gestore locale – non solo per l’immagine della zona, ma anche economicamente. Lavoriamo onestamente e non vogliamo essere costretti a fronteggiare situazioni di questo tipo».

L'auspicio, condiviso da molti, è che le autorità intervengano con controlli più serrati per garantire la sicurezza durante le serate estive, salvaguardando il diritto al divertimento e alla tranquillità di residenti e visitatori.