Segesta Music Experience 2025. Il Tempio dorico si accende di musica elettronica, arte e luce

12/05/2025 11:20:00

Domenica 1 giugno, dalle 18:00 alle 2:00, il Tempio di Segesta si trasformerà in un palcoscenico contemporaneo di suoni, luci e visioni per la seconda edizione del Segesta Music Experience, evento ideato dall’Associazione Culturale CREO e co-prodotto con Palermo Calmati, Botanico Bar e Creature.

L’antico sito archeologico ospiterà una line-up di DJ e producer internazionali in una notte che unisce la sacralità del paesaggio alla forza evocativa della musica elettronica. Tra gli ospiti principali figurano due nomi di spicco della scena australiana come Fantastic Man e Tornado Wallace, affiancati dalla talentuosa KanyKei, DJ americana in tour globale, dal sofisticato Caruan, artista italiano di base a Berlino, e dalla DJ CLARA, attiva in Francia.

Completano il cast Nunzio Borino, Zurigo, Francesco Scalia, Beatcoins, Piero Spada e Cupo Mediterraneo, rappresentanti della scena italiana e siciliana, che condurranno il pubblico verso sonorità sperimentali e immersive.

Elemento distintivo dell’evento sarà il light design a cura di Digital Harmony, che attraverso giochi di luce sincronizzati con la musica esalterà l’architettura del tempio, offrendo un impatto visivo unico. A questo si aggiungeranno le scenografie visive dell’artista Gianfranco Maranto, che firmerà installazioni pensate per ogni set.

L’esperienza sarà accompagnata dal beverage corner targato Favignana Gin, sponsor ufficiale dell’evento, che proporrà degustazioni di gin siciliano artigianale.

I biglietti sono disponibili su: ticket.notlife.it