Tra uliveti e biodiversità: a Castelluzzo la seconda edizione delle passeggiate FAI

12/05/2025 15:11:00

La Delegazione FAI di Trapani e il Gruppo FAI Giovani tornano a San Vito Lo Capo per la seconda edizione dell’evento nazionale “Passeggiate nella Biodiversità”, un’iniziativa che si propone di avvicinare i cittadini alla conoscenza e alla tutela del paesaggio agrario italiano, inteso come spazio vivo di storia, cultura, natura e biodiversità.

Domenica 18 maggio , l’appuntamento sarà in Piazza Don Vito Barraco, Castelluzzo, alle ore 10:00, con una passeggiata naturalistica tra gli uliveti secolari che caratterizzano il territorio: un percorso di circa 4 km tra strade di campagna, racconti e soste narrative a cura dei volontari del FAI - tra cui il Dott. Agronomo Riccardo Maltese - i quali guideranno i partecipanti in un viaggio attraverso la storia rurale, la biodiversità e la cultura olivicola del Mediterraneo.

A conclusione della passeggiata, si terrà una breve degustazione di olio extravergine di oliva offerta e condotta dall’Agriturismo Castelluzzo, per un momento esperienziale che unisca gusto, salute e consapevolezza ambientale.

L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo, che per il secondo anno consecutivo sostiene e valorizza l’impegno del FAI sul territorio, e si inserisce nel calendario nazionale promosso dal FAI per sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della tutela attiva del paesaggio.

Per la partecipazione all’evento è richiesto un contributo libero a partire da 3€ (2€ per gli iscritti al FAI). Sarà inoltre possibile iscriversi o rinnovare in loco e saranno previste delle quote agevolate per i giovani tra i 18 e i 35 anni.

Per informazioni e prenotazioni: trapani@delegazionefai.fondoambiente.it - 3271275827