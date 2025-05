Castelvetrano: in aula consiliare presentato il "Festival del Mare e del Gusto"

"Mai in silenzio per essere?aut": Trapani rinnova il patto con la memoria di Peppino Impastato

La città ha scelto ancora una volta di “non restare in silenzio” di fronte alla memoria di Peppino Impastato. Nel giardino che porta il suo nome si è tenuta l’iniziativa. Mai in silenzio per essere aut, patrocinata...