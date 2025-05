12/05/2025 17:00:00

La Via Agostino Catalano a Marsala si presenta con cumuli di rifiuti abbandonati lungo i bordi della strada. A denunciare la situazione è un nostro lettore che documenta il degrado attraverso fotografie

“Chi acconsente è complice”, scrive con amarezza in un messaggio inviato alla nostra redazione, allegando le ultime immagini dello scempio.

Le foto parlano chiaro: la strada, che dovrebbe essere una normale via urbana, si presenta come una discarica. Non solo un problema ambientale, ma anche un rischio per la salute pubblica, per la sicurezza e per il decoro urbano.

