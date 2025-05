Castelvetrano, l’Istituto “Giuseppe Di Matteo” protagonista al “Torneo della Legalità”

12/05/2025 22:00:00

Un’intensa mattinata di sport, musica e valori ha avuto luogo venerdì 9 maggio allo Stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano, dove l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” è stato tra i principali protagonisti del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”. Un evento che ha superato i confini del campo da gioco, trasformandosi in un potente messaggio collettivo di memoria e impegno civile.

Dalle ore 9.00 alle 12.00, gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado hanno preso parte con entusiasmo alla manifestazione, assistendo a una partita di calcio altamente simbolica. In campo, l’A.S. Civitas di Castelvetrano ha sfidato una squadra speciale composta da rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e da Magistrati delle Procure di Trapani e Marsala. Un match capace di intrecciare sport, giustizia e comunità, e di trasmettere ai giovani spettatori valori fondamentali come il rispetto delle regole, la collaborazione e la responsabilità sociale.

A rendere ancor più memorabile la giornata è stata la partecipazione del coro scolastico DoReMi, preparato con dedizione dalla docente Angela Romeo in collaborazione con il professore Rosario Guzzo. I giovani cantori dell’Istituto “Giuseppe Di Matteo” hanno emozionato il pubblico con brani accuratamente selezionati per l’occasione, offrendo momenti di intensa partecipazione emotiva.

Il culmine della manifestazione è stato raggiunto con l’interpretazione dell’Inno Nazionale da parte della cantante Simona Molinari insieme agli alunni del coro. Un’esecuzione carica di significato, diretta dalla prof.ssa Romeo e impreziosita dall’arrangiamento musicale del maestro Gaspare Federico, che ha saputo fondere voci e cuori in un’unica melodia di appartenenza, unità e speranza.

I ragazzi dell’Istituto non sono stati soltanto spettatori, ma anche attivi protagonisti attraverso la realizzazione di striscioni e cartelloni dedicati al tema della legalità. Con colori vivaci, parole forti e immagini evocative, hanno espresso il loro punto di vista, dimostrando una consapevolezza matura e un desiderio autentico di contribuire a un mondo più giusto.

A suggellare questa straordinaria esperienza, una targa di riconoscimento è stata consegnata all’Istituto “Giuseppe Di Matteo” per la brillante esibizione del coro. Un premio che simboleggia non solo l’impegno artistico, ma anche la forza di un percorso educativo capace di uscire dalle aule per abbracciare la società, la legalità e il futuro.