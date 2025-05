La settimana sportiva: Basket: la Shark inizierà i Play Off da seconda - Handball: Erice si qualifica alla semifinale Play Off

12/05/2025 06:00:00

• Basket: torna sconfitta la Shark da Bologna contro la Virtus dopo un match bellissimo chiuso 101-96 dopo un overtime vietato ai deboli di cuore. La squadra di Repesa, che ha raggiunto le 500 panchine in serie A, ha giocato un match difficile dove i padroni di casa hanno imposto il proprio gioco grazie ad una spiccata fisicità, ma i granata minuto dopo minuto hanno recuperato tutto ciò che c'era da recuperare, addirittura un -18, riuscendo a portare la sfida al supplementare e raccontando all'intera Italia che la Shark è pronta per gli imminenti Play Off scudetto che nel primo turno, i quarti di finale, li vedrà opposti a Reggio Emilia con il vantaggio della bella in casa. In un Palazzetto pieno come un uovo, i quasi 1000 tifosi trapanesi hanno fatto sentire la propria voce a sostegno dei propri beniamini tanto da meritarsi gli applausi del tifo avversario. Con questi tifosi gli Shark potranno affrontare ogni match al massimo della concentrazione anche in trasferta. Questo lo score granata: Robinson ed Eboua 21 punti, Galloway 13, Alibegovic 10, Yeboah 8. Brown 7, Petrucelli 4, Horton e Rossato 2. Di seguito gli highligths del match. Credit: foto dal profilo facebook Trapani Shark.

• Pallamano: la AC Life Style Handball Erice supera in gara due in trasferta Cassano Magnago 26-33 guadagnando per la terza volta consecutiva il diritto a disputare la finale scudetto la cui avversaria sarà determinata da gara tre dell’altra semifinale Pontinia – Salerno in programma mercoledì prossimo 14 maggio, alle ore 17.30. La dimostrazione di forza che ci si attendeva su un campo difficile, contro un’avversaria che non molla mai e può contare su una leggerezza mentale assoluta, le Arpie la palesano costruendo con autorevolezza il successo e la qualificazione alla finale scudetto. Con il trascorrere dei minuti, sarà la superiorità fisica e tecnica che si affermerà, anche se Cassano è squadra che, ancora una volta, dimostrerà di avere nel suo dna una resistenza notevole. Il gol spettacolare di Laeticia Ateba, all’ultimo istante, suggella un pomeriggio da incorniciare. Lo score: Bernabei 1, Eghianruwa 5, Tarbuch 1, Losio 8, Dalle Crode 2, Pessoa 6, Ateba 8, Cabral Barbosa 2. All. Cristina Cabeza Gutiérrez. Di seguito le interviste post-partita.

• Volley: di fronte ad un’ottima Arzano nulla hanno potuto le azzurre di Coach Lino Giangrossi che tornano sconfitte da questa sfida partenopea, ultima di stagione regolare del campionato serie B1 di Volley femminile. Un 3-1 (25/22, 25/23, 19/25, 27/25) che fotografa due distinti momenti di una sfida che avrebbe potuto regalare all’EnoDoro Marsala Volley la possibilità del Golden Set casalingo anche nel secondo turno dei prossimi play off promozione, qualora vincesse il primo. Primi due parziali ad assoluto appannaggio delle padrone di casa, un terzo set in cui le azzurre daranno il via al recupero che non si concretizzerà nel quarto per un miglior approccio finale dell’Arzano. Un’ultima giornata, vista l’incertezza delle posizioni in classifica delle squadre del girone C, che ha finalmente svelato la griglia confronti dei prossimi play off promozione. Sarà il Volley Club Cesena la prossima avversaria dell’EnoDoro Marsala Volley nel primo turno di questa imminente seconda fase di stagione. Andata in casa delle romagnole e ritorno, con eventuale Golden Set, al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. Un vero e proprio nuovo campionato che l’EnoDoro Marsala Volley dovrà affrontare al massimo della concentrazione se vorrà continuare il cammino verso la A2. Questo lo score delle pallavoliste lilibetane: Grippo 1, Pozzoni 16, Caserta 11, Varaldo 14, Bondavalli 6, Cecchini 11, Oggioni (L), Messaggi 2, Courroux 1.

• Calcio a 5: Marsala Futsal indomabile: I ragazzi di Coach Torrejon, continuano a vincere, battendo nella finale di andata Playoff di serie B girone H un sempre forte ed esperto Mistral Palermo. La banda Torrejon parte subito bene portandosi in vantaggio 1-3 grazie alle marcature di Barroso, De Bartoli e Pierro, risultato con il quale si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa i padroni di casa scendono in cattedra e si portano sul 4 a 3, fino a quando, il solito Patti la pareggia e, grazie ad un rigore guadagnato magistralmente con un sombrero da Bonafede, Barroso mette a segno il gol per il finale 4 a 5. Match combattuto ma all'insegna della correttezza, che lascia ancora il fiato sospeso, in attesa della gara di ritorno, al Palazzetto dello Sport San carlo di Marsala Sabato 17. Tramite i canali social il Marsala Futsal 2012 ha ringraziato il Mistral Palermo per l'ospitalità e la calorosa accoglienza. Marcatori: Barroso con due reti, De Bartoli, Pierro e Patti con una rete a testa. Di seguito gli highlights del match:

• Pallamano A2: la Handball Trapani termina la “due giorni” di Chieti nel migliore dei modi battendo Chiaravalle 24-22. Sulla scia di questo successo le ragazze allenate da Laura Avram raccolgono un’altra meritata soddisfazione, che le proietta in maniera ideale all’ultima e decisiva fase della stagione. Se c’è un dato incontrovertibile che è facile desumere da questa Final Four, è il progresso delle giovani granata dell’Handball Trapani. Sia Conversano che Chiaravalle erano state due squadre che, in stagione regolare, avevano creato non poche difficoltà alle ragazze di Laura Avram. Da Chieti, invece, giungono due vittorie chiare, nel punteggio e nel gioco. Più sofferta quella del pomeriggio di oggi, contro Chiaravalle, in cui l’ottima partenza fa concretizzare costanti vantaggi (8-4, 10-6, 15-10 all’intervallo), grazie ad una difesa molto aggressiva e a un attacco fluido e ricco di soluzioni. Nel secondo tempo, la reazione dele marchigiane è tanto fisiologica quanto decisa, ma la Handball Trapani non perde mai la testa e ribatte colpo su colpo. Il finale è al cardiopalmo, con Chiaravalle che, a un minuto dalla fine, si avvicina anche a “meno 2” con un “sette metri” a disposizione. Il portiere Maira De Marinis è abile ad opporsi e il finale riserva il giusto trionfo alle granata, che possono tornare a casa con un’ulteriore dose di autostima. Questo lo score di giornata per le granata: Stellato 2, Cenicola 4, Ferraresi 3, Lista 4, Borodai 4, Lusarreta 2, Priolo 2, Mydlova 3.

• Vela: soddisfazione della vela siciliana, ed in particolare di quella marsalese, per le notizie appena giunte da Livorno dove si è conclusa la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale, manifestazione valida come terza prova del Campionato Nazionale Open Skiff (barca planante per le formazioni giovanili). La giovanissima atleta Virna Di Gerlando, da poco entrata nella squadra agonistica del Circolo Velico Marsala, ha infatti conquistato il podio in Overall aggiudicandosi anche il secondo posto nella categoria femminile Under 13. Le condizioni meteorologiche particolarmente difficili (vento di scirocco di oltre 20 nodi e onda formata che hanno poi costretto gli organizzatori ad annullare le ultime regate in programma domenica) rendono ancora più significativo il risultato ottenuto dalla piccola atleta marsalese capace anche di un secondo posto di giornata.