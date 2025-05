13 Maggio: incontro di Instabul in bilico, Zelens’kyj chiama il Papa, tregua Usa - Cina

13/05/2025 07:03:00

E' il 13 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’incontro di Istanbul tra Putin e Zelens’kyj è in bilico. Trump ha invitato il presidente russo ad andare, prospettando l’ipotesi di partecipare direttamente al negoziato. Per ora da Mosca non sono arrivate risposte ma solo giudizi sferzanti sulla richiesta di tregua formulata dagli stati europei

• Scettica sulla possibilità di trattare col Cremlino, l’Ue pensa a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia





• Zelens’kyj, intanto, ha telefonato a Papa Leone XIV auspicando una visita apostolica a Kiev

• Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo, seppur provvisorio, sui dazi: da domani e per 90 giorni abbasseranno radicalmente le reciproche tariffe punitive e continueranno a discutere per trovare un’intesa duratura

• Le Borse hanno festeggiato la tregua commerciale Usa-Cina girando al rialzo e non si sono fatte intimorire dalle velate minacce di Trump nei confronti degli europei, sempre riferite ai dazi

• Come annunciato, Hamas ha rilasciato l’ostaggio israelo-americano Idan Alexander. La guerra a Gaza però continua

• Leone XIV ha ricevuto i giornalisti provenienti da tutto il mondo che hanno seguito la sua elezione e li ha invitati a essere portatori di pace: «Disarmiamo le parole»

• In Albania anche i dati ufficiali hanno confermato la netta vittoria del socialista Edi Rama alle elezioni politiche

• Ancora caos in Libia: l’uccisione del capo delle milizie Ssa, Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, ha provocato scontri a fuoco a Tripoli

• Utili record per Unicredit nel primo trimestre dell’anno. I vertici dell’istituto prendono tempo per approfondire l’operazione su Banco Bpm

• Alla Ford è stato proclamato il primo sciopero in 100 anni: gli operai dello stabilimento di Colonia protestano contro i tagli del personale

• Al Foro Italico Sinner vince ancora e avanza nel tabellone degli Internazionali. Berrettini invece esce, fermato da un infortunio, e non trattiene le lacrime

• Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile, lo ha annunciato la nazionale carioca

• In Inghilterra il governo laburista ha proclamato un giro di vite per scoraggiare l’arrivo di stranieri: tra l’altro, chi vorrà soggiornare stabilmente nel Regno Unito dovrà dimostrare di conoscere già bene l’inglese

• In Turchia il Pkk fondato da Abdullah Öcalan si è definitivamente sciolto, gettandosi alle spalle un passato di lotta armata

• Con un plebiscito l’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è stato eletto sindaco della sua città, pur essendo detenuto all’Aia per crimini contro l’umanità

• Giorgia Meloni ha incontrato il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Tra i temi affrontati, la questione del traffico di essere umani nel Mediterraneo, che entrambi i paesi vogliono stroncare

• Chamila Wijesuriya è stata uccisa da Emanuele De Maria perché voleva lasciarlo: sarebbe questo il movente del delitto della barista dell’hotel milanese dove lavorava anche il detenuto in permesso, che poi si era tolto la vita lanciandosi dal Duomo.

• Sono saliti a tre gli arresti per la strage di Monreale: è finito in carcere un altro ragazzo di 19 anni cresciuto nel quartiere Zen di Palermo

• L’accusa ha chiesto il rinvio a giudizio per corruzione nei confronti del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

• È iniziato il processo per la strage di migranti a Cutro, in Calabria: polemiche per la costituzione diparte civile della Regione contro gli imputati, appartenenti a guardia di finanza e guardia costiera

• Domenico Massari, il savonese uxoricida che aveva ucciso poi un compagno di cella, è stato condannato a un secondo ergastolo

• Per l’assassinio del pregiudicato Andrea Gioacchini sono stati condannati i due presunti mandanti e l’esecutore materiale

• Sono stati tutti assolti gli imputati per inquinamento ambientale sotto processo a Lecce in relazione alla costruzione del gasdotto Tap

• A Modena un uomo di 41anni ha sequestrato l’ex compagna e l’ha torturata con una katana

• Una coppia è finita in carcere per violenza sessuale nei confronti di un disabile, figlio della donna

• A Roma uno spacciatore di cocaina accettava anche pagamenti col Pos. È stato sorpreso a Ponte Sisto

• Nel campionato di serie A la Roma è stata sconfitta in trasferta dall’Atalanta e la Fiorentina ha perso a Venezia

• Oggi il Giro d’Italia riparte dalla Puglia. La quarta tappa va da Alberobello a Lecce

• Il coreano Myung-Whun Chung sarà il nuovo direttore musicale della Scala dal 2026

• Inizia oggi il 78esimo Festival del Cinema di Cannes, che quest’anno vieta gli abiti troppo scollacciati per sfilare sul red carpet

Titoli

Corriere della Sera: Tregua, Trump convoca Putin

la Repubblica: Tregua, mossa di Trump

La Stampa: Trump convoca Putin e Zelensky

Il Sole 24 Ore: Disgelo sui dazi, volano le Borse

Avvenire: Qui comincia la pace

Il Messaggero: Istanbul, Trump invita Putin

Il Giornale: La sinistra inglese / chiude le frontiere

Leggo: Pressing su Putin per la pace

Qn: Putin boccia l’ultimatum / L’Ucraina spera in Trump

Il Fatto: Putin e Zelensky ripartono / da Istanbu. Trump: «Volo»

Libero: Succedono cose turche

La Verità: Il Papa disarma i giornalisti con l’elmetto

Il Mattino: Vertice a Istanbul / Trump invita Putin

il Quotidiano del Sud: «Facciamo la pace a Istanbul»

il manifesto: Disarmati / e disarmanti

Domani: Dazi, la retromarcia di Trump / Usa e Cina «congelano» la guerra