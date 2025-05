Buongiorno24 del 13 Maggio 2025

13/05/2025 09:26:00

Buongiorno24, in diretta streaming sui canali social, su Tp24 e su Rmc 101. Ecco le notizie principali di oggi, 13 maggio 2025.

Sparatoria di Monreale, terzo arresto

C'è un terzo arresto per la sparatoria che ha causato la morte di tre giovani a Monreale nella notte tra il 26 e il 27 aprile. È finito in manette Mattias Conti, 19 anni, accusato di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco. Secondo la Procura di Palermo avrebbe partecipato attivamente alla sparatoria, insieme a Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, già fermati nei giorni scorsi.

Trapani, arrestati due calabresi con 3,5 kg di cocaina

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato due pregiudicati calabresi di 60 e 56 anni, trovati in possesso di 3,5 chili di cocaina durante un controllo stradale. I due sono stati trasferiti nel carcere di Trapani.

Marsala, domani i funerali di Arlesiana Mannone

È tornata finalmente a casa la salma di Arlesiana Mannone, la donna marsalese deceduta improvvisamente il 23 aprile scorso al Cairo. I funerali saranno celebrati domani, martedì 13 maggio, alle 15:30 nella Chiesa Madre di Marsala.

Notte violenta nella zona kite di Birgi

Una notte di terrore per alcuni ragazzi aggrediti con un coltello da un individuo che ha anche danneggiato la loro auto. L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica, nei pressi dei locali nella zona kite tra Marsala e Trapani.

Mazara del Vallo, esplosione sul lungomare Fata Morgana

Una fuga di gas ha provocato un'esplosione in un'abitazione sul lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo. Una donna anziana è rimasta ferita. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno trasferito la donna in ospedale.

Congresso PD siciliano: oggi scadono i termini per le candidature

Oggi alle 12 scadono i termini per la presentazione delle liste per il congresso regionale del Partito Democratico siciliano. Un congresso carico di tensioni interne, con Anthony Barbagallo unico candidato alla segreteria regionale.

Siamo in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Commentate con noi i fatti del giorno.