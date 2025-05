Ecco chi sono i vincitori del XXVII Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”:

13/05/2025 12:35:00

Si è svolta domenica 11 maggio, presso il Teatro Cielo d’Alcamo, la serata conclusiva della XXVII edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”, manifestazione ormai consolidata nel panorama musicale europeo e punto di riferimento per i giovani talenti della lirica. La serata di premiazione, presentata con garbo da Sara Giglio, ha celebrato una tre giorni di intensa attività musicale che ha visto la partecipazione di 47 concorrenti provenienti da 12 diverse nazioni, tra cui Corea del Sud, Giappone, Cina, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Germania e Ucraina.

Un palco per la lirica internazionale in Sicilia

Organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” di Alcamo, con oltre trent’anni di impegno nella promozione culturale e musicale, il concorso si è distinto per la qualità dei partecipanti e l’eccellenza della giuria. Le selezioni, articolate in tre fasi (eliminatorie, semifinali e finali), si sono svolte alla presenza di una commissione artistica di altissimo profilo, presieduta dal soprano italiano Paoletta Marrocu, affiancata dal tenore Stefano La Colla e dal mezzosoprano inglese Rachel O’Brien.

Lucie St-Martin conquista la giuria: vince il primo premio e quello della critica

Il primo premio assoluto, pari a tremila euro e offerto da Conad, è stato assegnato al soprano canadese Lucie St-Martin, lodata dalla giuria come “artista completa, dotata di tecnica raffinata, talento teatrale, fraseggio prezioso e grande varietà timbrica, con una presenza scenica magnetica e carismatica”. Alla St-Martin è andato anche il prestigioso Premio della Critica “Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale”, del valore di mille euro, assegnato da una giuria tecnica coordinata dalla professoressa Florinda Bartolucci, con la pianista Lucia Cassarà e il giornalista Giuseppe Maniscalchi. La motivazione ha sottolineato la sua “eccellenza vocale unita a una forte capacità interpretativa ed emotiva”.

Premiati i migliori talenti della lirica internazionale

Il secondo premio, una borsa di studio di mille e 500 euro offerta da Sicilgesso di Alcamo, è stato assegnato al soprano coreano Park Jaejin. Il terzo premio, una borsa da mille euro offerta dalla ditta Girolamo Messana, è andato invece al basso-baritono coreano Kim Seongwon.

Tra i premi speciali internazionali, spiccano quelli assegnati dal Luglio Musicale Trapanese, che ha offerto un ingaggio per una futura produzione al soprano macedone Mitrevska Ilina e al tenore cinese Wang Yingjie, e il premio Salvadei Opera & Concerto di Macerata, assegnato al mezzosoprano greco Spyropoulou Stamatia Nefeli.

Tante borse di studio per sostenere i giovani talenti della lirica

In memoria della professoressa Mariella Orlando – Alagna, è stata assegnata una borsa di studio da 1.000 euro alla concorrente proveniente dalla nazione più lontana, il soprano giapponese Wada Yuka. Il baritono cinese Liang Yuhui ha ricevuto due borse di studio da 500 euro ciascuna, offerte dalla Famiglia La Monica - Scalisi e dalla FIDAPA.

Altri premi da 500 euro ciascuno sono andati a: Mitrevska Ilina, la finalista più giovane, con un premio del Centro Analisi Baiata di Trapani; Wang Yingjie, premiato dal Rotary Club di Alcamo; Kim So Ry, soprano coreano premiato dal Lions Club di Alcamo; Spyropoulou Stamatia Nefeli, sostenuta dal Kiwanis Club di Alcamo. La migliore interprete siciliana classificata, il soprano Martina Saviano, ha ricevuto una borsa di studio in memoria dell’avvocato Alletto.

Premi Internazionali per la Cultura “Vissi d’Arte – Città di Alcamo”

Nel corso della serata, l’Associazione “Amici della Musica” ha conferito i Premi Internazionali per la Cultura “Vissi d’Arte – Città di Alcamo” al Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in occasione del 160° anniversario dalla fondazione, e allo chef stellato Pino Cuttaia, figura emblematica della cultura gastronomica italiana nel mondo.

Un concorso lirico che fa della Sicilia un crocevia di talenti

Il Concorso “Città di Alcamo” si conferma come un’iniziativa di assoluto prestigio nel mondo dell’opera lirica. Capace di attrarre giovani artisti da tutto il mondo e di valorizzare la cultura musicale, rappresenta una delle manifestazioni più importanti della Sicilia per la promozione della lirica e della musica classica. Un evento che unisce arte, formazione, territorio e internazionalità, e che ogni anno rinnova la sua missione: dare voce al talento.